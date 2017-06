Em festa de aniversário do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Michel Temer comemora a decisão do TSE e diz que pretende levar o Brasil para um porto seguro até 2018

Com a faca nos dentes para superar no Congresso Nacional até julho a denúncia que está sendo finalizada pelo procurador geral da República, Rodrigo Janot, para, em agosto, retomar com força a aprovação das reformas.

Assim o ministro Moreira Franco resumiu na noite desta sexta-feira (09) a disposição do presidente Michel Temer após conseguir a vitória no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Para o Temer e seus aliados, foi a mais importante para que esse governo chegue ao final, em dezembro de 2018.

Durante a animada festa de aniversário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Temer traçou cenários das batalhas que tem pela frente, mas se mostrou confiante de que o pior já passou. Aos presentes, Temer disse que o risco maior de cassação era no TSE e que, no Congresso, terá os votos necessários para rejeitar o pedido de impeachment.

“Eu na presidência, o Rodrigo na Câmara e o Eunício no Senado vamos liderar o País e a retomada do estado brasileiro. Nosso foco será levar o Brasil para um porto seguro até 2018, com inflação baixa, redução de juros, normalização do câmbio, PIB crescente e a volta do emprego. Foi uma vitória extraordinária, mas sei que têm outras batalhas pela frente”, afirmou Temer segundo um dos convidados, frisando que agora todos precisam agir com serenidade.

Os interlocutores do presidente durante a festa, que teve banda e música ao vivo, contaram que ele estava sereno e cuidadoso com as palavras ao tratar dos embates que enfrentará com Janot nos próximos meses.

“Eu, se fosse o Temer, ia usar minhas atribuições para corrigir desvios de função. Como presidente, ele pode ajustar a relação entre os poderes e colocar um freio de arrumação jurídico”, defendeu um dos políticos presentes na festa.

A festa de aniversário de Rodrigo Maia foi bastante concorrida. A maioria dos presentes eram deputados convidados pelo anfitrião, o deputado Alexandre Baldy (Podemos-GO). Temer foi acompanhado da primeira-dama Marcela e ficou na festa até o início da madrugada deste sábado (10). (AG)

