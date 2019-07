Em foto ousada, Cleo Pires rebate crítica e sugestão de “regiminho”

Cleo Pires costuma responder seus internautas nas redes sociais, sejam comentários elogiando ou criticando. A atriz e cantora postou uma foto ousada em seu Instagram em que aparece de camisetão.

Nos comentários, não faltaram elogios. Mas houve também quem alfinetasse ao pedir um “regiminho”. A essa sugestão, Cleo respondeu de forma bem direta: “Cuidar da vidinha, amor”.

Outra internauta criticou as mudanças no rosto da atriz. “Passou do ponto no preenchimento. Só acho”, disparou. A declaração também não passou despercebida. “O que você acha pode guardar para você, meu anjo”, rebateu Cleo.

