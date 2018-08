Em fotos compartilhadas no Instagram, a cantora Roberta Miranda mostrou parte dos seios para ressaltar a importância da mamografia

Em fotos compartilhadas em sua conta no Instagram, a cantora Roberta Miranda deixou os seios parcialmente à mostra, durante a realização de uma mamografia. Segundo ela, a iniciativa tem por objetivo chamar a atenção do público para a importância dos exames periódicos para um diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Mais uma vez cedendo a imagem para indicar que a prevenção é muito importante para qualquer classe social”, registou a artista de 61 anos na legenda da imagem”.

Desenvoltura

Essa não é a primeira vez que Roberta utiliza a rede social para ressaltar temas que considera importantes. Ela já dividiu um foto em que cobria o corpo nu apenas com uma guitarra para celebrar o Dia do Rock.

E no final de janeiro do ano passado, durante a madrugada do dia 31, foi a vez de outra imagem, na qual aparecia bem à vontade, sugerindo estar sem roupas na sua cama, ao lado de um cachorrinho.

“Perfeita!”, reagiu um de seus fãs, muitos dos quais são mulheres. “Linda…Sou apaixonada, você me representa”, escreveu outra. Ela também recebeu mensagens igualmente elogiosas, tais como “Sexy sem ser vulgar!”, “Belíssima”, “Roberta Sensual” e “Bafonica, lacrou!”.

De acordo com o Inca (Instituto Nacinal do Câncer), esse tipo de câncer é originado pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Dentre as várias formas da doença, algumas têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos.

No Brasil, o número de novos casos chegou a quase 58 mil casos em 2016. Trata-se do tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil (28%), depois do câncer de pele não melanoma.

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O tratamento é oferecido pelo Ministério da Saúde, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Farpas

Roberta, no entanto, já mostrou que não é de “levar desaforo para casa”. Na noite de 26 de fevereiro, a cantora reagiu de forma enérgica no Instagram contra um seguidor que tinha enviado mensagens ofensivas em relação aos posts que ela faz sobre seus animais.

Irritada, a cantora ameaçou divulgar a identidade do internauta e expor tudo que o ele vinha falando em particular na caixa privada de conversa da rede social, caso ele continuasse a importunando.

“Aqui vai um recado para um fã, e ele sabe quem é, que fica entrando ‘inbox’, fica entrando no ‘direct’ e fica falando merda (sic) sobre cachorro. Eu gostaria que ele me respeitasse, porque se isso não acontecer, eu vou colocar aqui o nome dele e as coisas que ele diz, para todo mundo ver. Na minha vida pessoal ninguém se mete, nem mesmo a minha família. Eu devo aos fãs o meu talento.”

Deixe seu comentário: