Em gol com a ajuda de Neymar, o jogador Cavani virou o maior artilheiro da história do PSG

O Paris Saint-Germain balançou a rede do Montpellier quatro vezes neste sábado (4 a 0), pelo Campeonato Francês. Mas nenhum gol foi tão simbólico quanto o primeiro. Ao abrir o placar, Cavani se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 157 gols. O posto pertencia ao sueco Ibrahimovic, que deixou a equipe em 2016. Entusiasmado, o centro-avante arremessou a camisa em direção à torcida e precisou buscar uma nova na área técnica.

Também foi um dia de brilho para Neymar. O brasileiro marcou, de pênalti, o 2000º gol da história do Parque dos Príncipes e recebeu o abraço de Cavani, com quem tem um histórico de atritos no Paris Saint-Germain. Antes de o camisa 10 anotar o segundo dele e fechar o placar, Di María também marcou.

Com mais uma vitória, o PSG abriu, temporariamente, 11 pontos de vantagem sobre o Lyon, segundo colocado, que entra em campo neste domingo (28), às 14h (horário de Brasília), para encarar o Bordeaux. O time de Neymar volta a campo na terça-feira (30), às 18h05min, contra o Rennes, pela Copa da Liga Francesa.

