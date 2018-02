Em homenagem aos 40 anos da Rede Pampa na Assembleia Legislativa, Dziedrick afirma: “é o grupo que mais produz conteúdo local”

Em sessão solene realizada no plenário 20 de setembro, na Assembleia Legislativa do RS, na tarde desta quarta-feira (28), a Rede Pampa de Comunicação foi homenageada pelos seus 40 anos de atividades durante Grande Expediente. A diretoria do grupo e convidados estiveram presentes para prestigiar a mensura, proposta pelo deputado Maurício Dziedrick, que em sua explanação deu destaque ao grupo Rede Pampa de Comunicação como o “que mais produz conteúdo local”. Ressaltou também o exemplo de sucesso na comunicação gaúcha através das rádios, televisão e jornal, veículos que compõem a empresa.

“Dia a dia, durante quatro décadas, a Rede Pampa descreve a história dos gaúchos. Hoje, consegue manter esse mesmo papel se adaptando às novas tecnologias, sempre produzindo com muita qualidade”, afirma Dziedrick, que também citou grandes eventos que integram a agenda anual do jornalismo como o Troféu Brasil Expodireto, que será no próximo domingo (04/03), em Carazinho, assim como as coberturas de Verão e Expointer. “A Rede Pampa defende todo dia através do jornalismo o que todos nós queremos: uma política melhor e um país melhor”, acrescenta o deputado.

O vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto repetiu as palavras declaradas pelo propositor: “Se eu fosse resumir esta homenagem em uma só palavra seria: convergência”. Maurício Dziedrick fez essa declaração justificando que o plenário onde foi realizado o evento normalmente é utilizado para discutir grandes decisões e onde ocorrem disputadas ásperas e agudas. “Mas hoje todos os deputados presentes concordaram da mesma forma e apresentaram o mesmo carinho pela Rede Pampa”, acrescenta.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, enfatiza que “a Rede Pampa fica honrada com a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do RS pelos transcurso dos 40 anos de atividades. Mais do que um reconhecimento pelo trabalho já desenvolvido neste período, esta homenagem serve de estímulo para permanecermos focados em entregar mais informações, conhecimento e entretenimento à milhões de pessoas. Reforçando a cada dia nossa atuação estamos dando mais e melhores opções para cada cidadão que tem nossos veículos de comunicação ao seu lado em sua jornada diária”.

Hoje, integram a Rede Pampa o jornal O Sul (em versão digital), além de 4 geradoras de televisão no RS, 4 sucursais, 106 retransmissoras de televisão e 17 emissoras de rádio. (Marysol Cooper/ O Sul)

