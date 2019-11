Em Hong Kong, policial atira contra manifestante durante mais um dia de protestos; assista ao vídeo do disparo

Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas, nesta segunda-feira (11), em mais um dia de protestos violentos em Hong Kong. Uma delas – um manifestante contrário à China – foi atingida com um tiro disparado por um policial, em um ato transmitido ao vivo pelo Facebook.

O homem passou por uma cirurgia. A polícia disse que está investigando o agente que efetuou o disparo e que ele foi suspenso das suas atividades.

Nas imagens do tiro, é possível ver o agente apontando a arma para uma pessoa com uma jaqueta branca. Enquanto os dois lutam, outro homem encapuzado, vestido de preto, se aproxima, e o policial atira no segundo manifestante. O homem cai de imediato, levando as mãos ao lado esquerdo do corpo.

Em seguida, um terceiro manifestante, também de preto, se aproxima da confusão. Segundos depois, o mesmo agente parece fazer outros dois disparos contra uma terceira pessoa, mas não houve mais feridos, segundo a BBC. Depois, as imagens mostram os policiais detendo os dois homens de preto, inclusive o que ficou ferido. Assista ao disparo:

Em outro ponto de Hong Kong, um manifestante pró-Pequim teve um líquido inflamável jogado sobre o seu corpo por adversários e depois foi queimado. Ele também está em estado grave.