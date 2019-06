Em Porto Alegre, Brasil vence Paraguai nos pênaltis e garante classificação na Copa América

A vaga da semifinal foi definida nos pênaltis e quem avança é o Brasil. A vitória não foi fácil e a decisão veio pelas mãos de Alisson, que defendeu um pênalti. O jogo aconteceu pelas quartas de final da Copa América, reunindo 48.211 pessoas na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O primeiro tempo foi de muita posse de bola brasileira, quase 70%, com presença marcada no campo de defesa paraguaio, porém, sem perigo. A seleção brasileira só incomodou o goleiro Gatito com duas tentativas de Firmino e Coutinho. Já o Paraguai, exigiu uma excelente defesa de Alisson, aos 28 minutos, em chute forte de Derlis Gonzalez. O restante do tempo foi marcado por muitas faltas, que resultaram em três cartões amarelos para a equipe paraguaia.

Na segunda etapa, o Brasil atacou e perdeu muitas chances. O time da casa queria a vitória e tinha a torcida a seu favor. Aos 25 minutos, Tite mudou a equipe para uma formação mais ofensiva, colocando William no lugar de Allan. O técnico brasileiro ainda colocou Paquetá, estreante na Copa América, no lugar de Daniel Alves. O atacante gremista, Everton, estava muito confiante e fazia boas jogadas e chutes a gol. Mas a bola não passava por Gatito.

No final da partida, o goleiro paraguaio, fez boas defesas. Primeiro, Coutinho cobrou uma e Alex Sandro desviou de cabeça. Gatito fez milagre. Depois, a trave salvou o Paraguai. Willian tabelou com Firmino e chutou com a canhota da meia-lua, e a bola bate no pé da trave direita.

Ao todo, foram cinco finalizações da seleção brasileira no primeiro tempo e 15 na segunda etapa. O jogo estava para acabar e o Brasil continuava tentando. Aconteceram ainda duas finalizações. Marquinhos arriscou de longe, a bola sobrou para Everton dentro da área, livre, ele chutou forte, mas foi para fora. Depois, Coutinho ficou com o rebote na entrada da área, chutou colocado, e a bola passou muito perto do travessão. O árbitro apitou e o jogo foi para os pênaltis.

Alisson pegou o primeiro pênalti do paraguaio Gustavo Gómez e o jogador brasileiro William converteu. Almirón deixou tudo empatado. O zagueiro Marquinhos acertou novamente, deixando o Brasil na frente, mas Bruno Valdez acertou e empatou. Coutinho também acertou o seu. Depois de três cobranças para cada lado: 3 a 2 para os brasileiros. Rodrigo Rojas também não desperdiçou o seu, mas Firmino, bateu mal e a bola foi para fora. Tudo igual: 3 a 3, após quatro cobranças para cada lado. Porém, Derlis González também chutou para fora, fazendo o Brasil ter a chance de se classificar. E classificou! Gabriel Jesus converteu e garantiu a vaga para a seleção brasileira.

