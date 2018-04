Em jogo-treino no estádio Beira-Rio, o Inter não passou de um empate em 0 a 0 contra o Caxias

Diante de aproximadamente 3 mil torcedores que encararam o tempo chuvoso na manhã desse sábado, o Inter empatou em 0 a 0 com o Caxias no estádio Beira-Rio, em um jogo-treino inserido no cronograma de preparativos do Colorado para a quarta fase da Copa do Brasil e o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 11.

No primeiro tempo do amistoso, os donos da casa atuaram com Marcelo Lomba, Ruan (Fabinho), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Wellington Silva e Roger. Os donos da casa apostaram bastante nas jogadas pelo lado direito, aproveitando a movimentação do meia D’Alessandro, que partia da ponta para o centro, liberando o flanco para a velocidade do lateral Ruan – que acabou sentindo uma lesão, dando lugar a Fabinho.

Já na etapa complementar, Odair voltou com uma formação quase que totalmente diferente: Daniel, Fabinho, Klaus, Thales, Uendel, Gabriel Dias, Charles, Camilo e um trio ofensivo com Marcinho, Rossi e Nico López. O ataque buscava jogadas de velocidade, com alternância constante de posicionamento entre Rossi e Marcinho, com uma pressão até os minutos finais, mas que não alterou o escore.

Avaliação

Na avaliação do clube, o placar sem gols não impediu que o duelo servisse como um bom teste para a equipe sob o comando de Odair Hellmann, desclassificada do Gauchão nas quartas-de-final. “Foi uma partida bastante disputada dentro de campo”, frisou o site oficial do clube.

O grupo do Saci volta a treinar nesta segunda-feira, com atividades em dois turnos. O próximo compromisso oficial do Inter é contra o Vitória-BA, pela Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para o dia 11 (quarta-feira), às 19h30min, no estádio Beira-Rio.

