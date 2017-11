O dólar comercial fechou a quinta-feira em queda de 0,12%, cotado a R$ 3,25 na venda, em meio ao otimismo dos investidores com os esforços do governo para aprovar pontos da reforma da Previdência no Congresso Nacional, apesar dos temores quando à reforma tributária nos Estados Unidos. Já o dólar turismo subiu 1,47%, vendido a R$ 3,44.

