Em mais um dia de treinos, o técnico do Inter experimentou uma escalação diferente, com Wellington Silva e Nico López no ataque

O grupo do Inter segue treinando com intensidade e foco nas competições nacionais previstas para esta temporada – a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, com dois jogos em casa a partir do dia 11 do mês que vem (contra o Vitória-BA e o Bahia). Na tarde dessa quarta-feira não foi diferente: a comissão técnica comandou o quarto treinamento da semana, a fim de “azeitar” a engrenagem colorada.

Ao lado do auxiliar Maurício Dulac, o técnico Odair Hellmann comandou um trabalho tático em campo reduzido. A equipe foi dividida para um trabalho setorizado: Dulac orientava laterais e zagueiros (Ruan, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago), enquanto Odair ajustava o meio-de-campo e o ataque (Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Wellington Silva pela esquerda e Nico López como referência na frente). Já os goleiros realizaram um trabalho específico.

O plantel do Saci volta a treinar às 9h30min desta quinta-feira, folga na Sexta-Feira Santa e no sábado se reapresenta para um jogo-treino contra o Caxias, às 10h30min, no estádio Beira-Rio. O clube ainda não informou se o amistoso preparatório poderá ser conferido de perto pela torcida.

Multa

Nesta semana, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul determinou que Inter e Grêmio paguem multa de R$ 20 mil pelos incidentes no Grenal nº 413, disputado no dia 11 no Beira-Rio, pela primeira fase do Gauchão, com vitória dos visitantes por 2 a 1.

Na ocasião, houve confrontos entre torcedores, quebra de cadeiras e detonações de artefatos. Em relação a uma pedra que atingiu o ônibus tricolor, o Colorado foi isentado de responsabilidade. Da mesma forma, o preparador físico do Inter, Cristiano Nunes, expulso durante a partida, não sofrerá sanções adicionais.

