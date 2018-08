Em mais um jogo contra o Flamengo, desta vez pelo Brasileirão, o Grêmio terá uma escalação alternativa

Menos de 24 horas após o empate (com sabor de derrota) em 1 a 1 contra o Flamengo na Arena, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil, o Grêmio retomou o foco no próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. E, por uma dessas ironias de uma maratona intensa de competições (o Tricolor também disputa a Libertadores da América), o adversário deste sábado é o mesmo rubronegro carioca, novamente na Arena.

“Não há muito tempo para lamentações”, frisou o clube em seu site oficial. “O amargo empate diante do Flamengo foi debatido e digerido internamente. Para voltar a sorrir, o grupo sob o comando de Renato Portaluppi retomou os trabalhos com foco e intensidade na tarde desta quinta-feira, no centro de treinamentos Luiz Carvalho.

Devido ao alto desgaste da quarta-feira, os atletas que iniciaram a partida contra os cariocas realizaram um trabalho de recuperação no vestiário e na academia do clube. Já no gramado, a comissão técnica promoveu uma atividade técnica em campo reduzido, com ênfase na manutenção do atual sistema de jogo do Mosqueteiro. Já os que não atuaram na noite anterior foram a campo, incluindo Leonardo Gomes e Marinho.

Correria

Sufocado pelo calendário, que já prevê uma viagem à Argentina no domingo e o primeiro duelo das oitavas-de-final da Libertadores na terça-feira, o Grêmio (quinto colocado no Brasileirão, com 27 pontos) deve optar por um time misto ou mesmo reserva contra o Flamengo (líder, com 34 pontos).

A escalação, no entanto, só deve ser divulgada em cima da hora. O zagueiro Bressan e o volante Michel, que seguem em recuperação de suas respectivas lesões, não estarão entre os relacionados. Na manhã desta sexta-feira, Renato e seu auxiliar Alexandre Mendes devem encerrar os preparativos com um treino de portas fechadas à imprensa.

Deixe seu comentário: