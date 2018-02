Em março, cruzeiros saem do Brasil rumo ao Mar Mediterrâneo. Confira os preços

Com a chegada do mês de março, vai terminando a temporada de cruzeiros no litoral brasileiro e começa a época dos cruzeiros de travessia – quando os grandes transatlânticos deixam o Brasil rumo à Europa para fazer roteiros pelos mares Mediterrâneo e Báltico, levando junto passageiros que têm tempo suficiente para ficar de duas a três semanas a bordo. É a chance de atravessar o Atlântico e conhecer várias cidades em diferentes países a preços bastante vantajosos – cruzeiros de travessia costumam ser bastante econômicos. Itália, Espanha e Alemanha são os principais destinos.

Veja pacotes para os seis navios que partem de portos brasileiros rumos à Europa a partir de 4 de março. As tarifas foram apuradas em 7 de fevereiro, valem para uma pessoa em cabine dupla e estão sujeitas a alteração pelas empresas sem aviso.

Rio de Janeiro-Itália

O MSC Musica zarpa do Rio de Janeiro no dia 4 de março, com destino a Veneza. São 21 noites e paradas em Santos (São Paulo), Cabo Frio (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia), Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), Funchal (Ilha da Madeira), Málaga e Palma de Maiorca (Espanha), Palermo (Itália), Valeta (Malta) e Split (Croácia). Pacotes desde R$ 1.999 (cabine interna e todas as refeições incluídas na tarifa Super Bingo) até R$ 8.109 (em cabine com varanda, com refeições, bebidas e três excursões incluídas).

Santos-Alemanha

Com embarque em Santos, o MSC Preziosa parte para Kiel, na Alemanha, no dia 8 de março. São 20 noites e paradas em Salvador (Bahia), Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), Ponta Delgada e Lisboa (Portugal), Vigo (Espanha), Southampton (Reino Unido), Le Havre (França) e Zeebrugge (Bélgica). A partir de R$ 2.859 por pessoa, na tarifa Super Bingo, com todas as refeições. Na cabine YC1, o preço sobre para R$ 14.439, também por pessoa, com refeições e pacote de bebidas all inclusive.

O MSC Magnifica começa a travessia no dia 11 de março, de Santos (São Paulo), até Hamburgo, na Alemanha. A viagem dura 20 noites e tem paradas no Rio de Janeiro e Búzios, Salvador (Bahia), Funchal (Ilha da Madeira), Leixões (Portugal), La Coruña (Espanha), Southampton (Reino Unido) e Le Havre (França). Valores desde R$ 2.419 (na tarifa Super Bingo), com refeições, a R$ 8.179 (por pessoa), com pensão completa, pacote de bebidas e três excursões.

Santos-Itália

Com saída no dia 11 de março de Santos, o Costa Favolosa se despede do Brasil e começa a viagem para Savona, na Itália. São 19 noites e paradas no Rio de Janeiro, Ilhéus e Salvador (Bahia), Maceió (Alagoas), Recife (Pernambuco), Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), Casablanca (Marrocos), Valência e Barcelona (Espanha), e Marselha (França). Pacotes desde R$ 1.889 (em cabine interna dupla) até R$ 10.739 (em cabine Samsara Grand Suite), com pensão completa.

Recife-Espanha

A CVC oferece pacote de 14 noites a bordo do Soberano, transatlântico da Pullmantur, a partir de R$ 3.899 em cabine interna, all inclusive e aéreo de retorno (no valor máximo de R$ 1.700; excedentes são pagos pelos passageiros). A saída é no dia 14 de março, de Recife (Pernambuco), com parada em Santa Cruz do Tenerife (Ilhas Canárias) e desembarque em Barcelona (Espanha). Informações: 11-3003-9282.

Rio de Janeiro-Itália

O Costa Fascinosa inicia a travessia no dia 14 de março, no Rio de Janeiro, com destino a Savona, na Itália. São 15 noites e paradas em Salvador (Bahia), Maceió (Alagoas), Santa Cruz de Tenerife (Canárias), Málaga (Espanha) e Marselha (França). Pacotes desde R$ 3.089,90 em cabine interna dupla, a R$ 10.939, em cabine Samsara Grand Suíte. Inclui pensão completa.

