Em meio a crise envolvendo seu filho primogênito, o presidente Bolsonaro não dará entrevista coletiva no Fórum Econômico Mundial na Suíça

O presidente Jair Bolsonaro faz sua primeira viagem oficial ao exterior em meio a um agravamento da crise envolvendo seu filho primogênito, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Dando sequência à estratégia de tentar blindar o presidente, e deixar a crise restrita ao filho, o Palácio do Planalto decidiu que Bolsonaro não dará uma entrevista coletiva à imprensa no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o que evitaria ser questionado sobre os depósitos suspeitos na conta do primogênito. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Presidência, Rêgo Barros.

Bolsonaro embarca para Davos na noite deste domingo. Ele retorna ao Brasil na quinta-feira (24). É a primeira viagem oficial do presidente desde a posse há 19 dias. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Justiça, Sergio Moro, e de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acompanharão o presidente em Davos.

“A fim de precisão na informação, optou-se pela leitura de um comunicado à imprensa pelo presidente. Os ministros esclarecerão os detalhes”, informou o porta-voz por escrito neste sábado. “A nossa equipe de viagem também me garantiu que não foi requerido oficialmente um espaço na agenda do evento especialmente para uma coletiva pergunta-resposta”, prosseguiu Rêgo Barros.

O porta-voz afirmou ainda que Bolsonaro será o “grande destaque” desta edição do Fórum Econômico Mundial e que pela primeira vez um chefe de Estado latino-americano discursará na abertura da sessão plenária do fórum. “O presidente foi muito requisitado, tendo recebido dezenas de solicitações de bilaterais de chefes de Estado e mais de cem solicitações de representantes de grandes empresas”, afirmou o porta-voz.

O presidente fará o discurso de abertura no jantar da América Latina, receberá 50 executivos para um almoço sobre o Brasil e participará de discussões sobre a Venezuela, segundo Rêgo Barros. “Percebe-se a dimensão e o significado deste evento para o nosso país.” Bolsonaro poderá falar com os jornalistas ao longo da programação, conforme o porta-voz.

Na sexta, o “Jornal Nacional”, da TV Globo, revelou trechos de um novo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com apontamentos sobre movimentações suspeitas em conta bancária de Flávio Bolsonaro. Conforme o relatório, 48 depósitos em espécie foram feitos na conta entre junho e julho de 2017, somando R$ 96 mil.

