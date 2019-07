Em meio a críticas do próprio círculo bolsonarista, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo, no YouTube, no qual defende o seu nome para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos

O deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), voltou a defender a sua candidatura à embaixada dos Estados Unidos, após críticas da população e de especialistas e acusações de nepotismo. Em um vídeo publicado no YouTube, o parlamentar listou suas qualidades para o cargo e ressaltou o fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já ter o elogiado em público.

“Desconheço outro brasileiro que tenha tido tamanha honra”, afirmou. “Essa possibilidade [candidatura à embaixada dos EUA] existe não pelo fato de eu ser um mero filho do presidente Jair Bolsonaro. Sou formado em Direito pela UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro], advogado concursado, passei na prova da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], escrivão da Polícia Federal, uma pós-graduação em Economia. Falo inglês, português e espanhol. Tenho uma vivência no mundo. Já tive oportunidade de viajar por boa parte dele. E já fiz várias idas ao Estados Unidos. Algumas a lazer, algumas também a trabalho”, disse.

Eduardo ainda garantiu que será um representante da atual política brasileira no exterior. “Eu seria a pessoas que honrarei o seu voto, empenhado em outra missão, mas em favor do Brasil também. Não estou indo lá para passear como outros políticos fizeram e abandonaram os seus mandatos sem dar satisfação. Estou indo lá para trabalhar”, prometeu.

O filho nº 3 do presidente também salientou a importância do cargo de embaixador, inclusive para trocas de expertises na área de segurança, e abordou a questão da Venezuela. “Essa relação de maneira tão direta pode ajudar, por exemplo, na resolução do problema da Venezuela, que vive uma ditadura e os seus nacionais não conseguem de maneira sozinha sair das garras da narcoditadura de Maduro. Então, é mais uma possibilidade que pode vir com minha nomeação para o cargo de embaixador dos EUA”, afirmou. Por fim, Eduardo Bolsonaro disse que não trabalha pensando em reeleição. “Não quero aplausos”, declarou.

Reunião

Eduardo Bolsonaro se reuniu pela segunda vez neste fim de semana no Palácio da Alvorada com o pai, o presidente Jair Bolsonaro, dias após o mandatário da República anunciar que pretende indicá-lo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eduardo passou cerca de 40 minutos no Alvorada acompanhado da mulher. O senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ) também acompanhou o encontro.

Tanto no sábado quanto no domingo (14), o deputado não falou com imprensa nem com o público que fica) do lado de fora da residência presidencial. Do lado de dentro, Jair Bolsonaro está se recuperando após ter extraído um dente na sexta-feira (12). A possibilidade de Eduardo assumir um dos principais postos da diplomacia foi criticada, no sábado, por apoiadores do presidente, como o escritor Olavo de Carvalho e a deputada estadual de São Paulo Janaína Paschoal (PSL).

