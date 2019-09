Em meio a polêmicas, 19ª Bienal do Livro encerra com mais de 4 milhões de livros vendidos   

A 19ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro se encerrou neste domingo (8) com mais de 4 milhões de livros vendidos. Foram dez dias de evento e cerca de 600 mil pessoas circulando no local. A Bienal é reconhecida como o maior evento literário do país e contou com mais de 300 autores do Brasil e de outro países.

A diretora-geral do evento, Tatiana Zaccaro, destacou que a média de vendas superou a edição anterior, que ocorreu em 2017, passando de 100% de aumento em algumas editoras. Ela atribuiu o sucesso ao ambiente cultural e de discussões de qualidade proporcionado pelo evento. Além disso, a feira teve um momento de virada: o final de semana que se seguiu à tentativa de censura do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a um gibi representando dois homens se beijando. A tentativa de censura ajudou na promoção daquilo que se queria censurar. No último sábado do evento, algumas editorias chegaram a triplicar o faturamento em relação à edição anteior.

Entre os principais temas que estiveram em pauta nesta edição da Bienal estiveram a felicidade, a democracia, o autoritarismo, o meio ambiente, a fé, o empoderamento, as fake news, a escravidão, as ciências e as diversidades. É possível conferir no site da Bienal algumas das sessões de debates que rolaram. Acesse: https://www.bienaldolivro.com.br/canalbienal/

Deixe seu comentário: