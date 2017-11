Em meio a pressão do PMDB, o presidente Michel Temer recebeu o senador Aécio Neves para discutir o ministério do tucano Antonio Imbassahy

O presidente Michel Temer chamou nesta quarta-feira (22) o presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), para uma reunião no Palácio do Jaburu. O encontro ocorre em meio ao impasse do Palácio do Planalto com a Secretaria se Governo, ocupada pelo tucano Antonio Imbassahy.

Partidos da base aliada pressionam pela troca do ministro, mas o presidente tenta manter Imbassahy na vaga. O PSDB vai discutir o desembarque do governo em 9 de dezembro. Temer também recebeu nesta quarta-feira o vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcisio Perondi (PMDB-RS). Assim como Carlos Marun (PMDB-MS), Perondi é um dos principais deputados da tropa de choque do presidente.

O PMDB pressiona o governo para nomear o substituto de Imbassahy. O objetivo de Perondi é defender junto a Temer a nomeação de Marun para a pasta responsável pela articulação política com o Congresso Nacional.

O presidente aceita nomear Marun, que já disse estar disposto a não concorrer à eleição em 2018. No entanto, Temer quer conversar com os tucanos antes – principalmente Aécio –, aliado de primeira hora do governo e patrocinador da indicação de Imbassahy em janeiro passado.

Por isso, o presidente pediu nos últimos dias aos peemedebistas tempo para conversar com os aliados antes de fazer a troca no ministério. Nesta terça-feira (21), por exemplo, Michel Temer conversou com a cúpula do PR. Valdemar da Costa Neto foi consultado sobre a intenção do peemedebista de promover a troca de Imbassahy.

Agenda

O presidente Temer avisou que intensificará a agenda para tentar garantir os 308 votos necessários para a aprovar a reforma da Previdência. Ele recebe ainda hoje um grupo de governadores para uma reunião seguida de um almoço no Palácio da Alvorada. Às 15h30min, Temer participa de cerimônia de posse de Alexandre Baldy no lugar do tucano Bruno Araújo no Ministério das Cidades.

Às 17h, Temer recebe, ao lado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Paulo Ziulkoski, também para pedir apoio para a reforma. Apesar disso, Ziulkoski já avisou que trará demanda de ajuda aos municípios, que reclamam que muitos programas do governo federal não estão tendo reajustes e estão sufocando as contas municipais. Hoje a Confederação Nacional de Municípios fará um protesto em frente ao Congresso, com um barco de cerca de 14 metros para alertar o risco de os municípios “afundarem”.

Às 18h, Temer participa de cerimônia de anúncio de Política de Governança Pública e, às 20h, oferece o jantar para a base aliada. Pela manhã, Temer recebeu a delegação brasileira que conquistou o segundo lugar em competição de profissões técnicas na WorldSkills, realizada em Abu Dhabi.

