Em mensagem manuscrita, o papa enviou uma benção a Lula

Por meio do ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores Celso Amorim, o papa Francisco escreveu uma mensagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que abençoa o petista.

Amorim foi recebido pelo papa nesta quinta-feira (2). Ele estava acompanhado pelo ex-ministro argentino Alberto Fernández e o ex-ministro chileno Carlos Ominami. O encontro, fora da agenda oficial do pontífice, foi realizado em sua residência, a Casa Santa Marta.

Procurados, os porta-vozes do Vaticano afirmaram que não comentam encontros pessoais de Francisco.

“A Luiz Inácio Lula da Silva com a minha bênção, pedindo-lhe para orar por mim, Francisco”, lê-se no texto, escrito sobre a folha de rosto de um livro.

A assessoria do PT divulgou fotos do encontro na página oficial do expresidente Lula. Segundo Amorim, o encontro durou cerca de uma hora e o assunto prioritário do encontro foi a situação política e jurídica de Lula, da América do Sul e do Brasil.

“O papa recebeu um exemplar em italiano do livro ‘A verdade vencerá’, de Lula, e enviou uma mensagem espiritual ao ex-presidente. Francisco disse que continuará acompanhando com interesse a situação do Brasil”, relata a página.

Embora Amorim ainda esteja em Roma, a mensagem já chegou às mãos de Lula, preso desde abril na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

O ex-ministro embarcou à noite para o Brasil e disse que Francisco o ajudou a decifrar sua caligrafia. A mensagem, diz o diplomata, é a traduzida no site de Lula.

Visita

Os cantores Chico Buarque e Martinho da Vila visitaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta quinta, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR), e não falaram com os jornalistas que os aguardavam do lado de fora do prédio.

Ainda assim, em vídeo gravado pela assessoria do petista, os artistas defenderam que a imprensa deve insistir em entrevistar o ex-presidente. “Acho que o correto seria a imprensa poder falar diretamente com ele, em vez de ficar de porta voz, moço de recados”, disse Chico Buarque. O cantor argumentou que a entrevista com Lula é de interesse dos “donos dos grandes jornais” e do público. “Tem que insistir com isso”, completou Martinho da Vila.

No mês passado, a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena de Lula, negou pedidos de veículos de comunicação para entrevistar o petista.

Os músicos também afirmaram que o ex-presidente está bem-disposto, firme e bem-humorado.

Os cantores frustaram a expectativa de centenas de manifestantes que se aglomeraram ao redor da PF — deixaram o local em carros separados, que os buscaram dentro do prédio.

A senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, também esteve com Lula nesta quinta. Ela disse a jornalistas que a conversa com os artistas foi muito boa para o ex-presidente por serem amigos de longa data.

“Ouviu deles o que foi o show, a mobilização que teve no Rio de Janeiro, o movimento que os artistas estão fazendo em favor de Lula livre. Falou bastante do que está vivendo aqui, do momento dele, e pediu para dizerem em alto e bom som, em todos os lugares, que é candidatíssimo”, afirmou.

