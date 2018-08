O senador Antonio Anastasia, do PSDB, lidera a corrida para o governo de Minas Gerais, segundo revela nova pesquisa Datafolha, divulgada na manhã desta quarta-feira (22) pelo jornal Folha de S.Paulo. Já a ex-presidente Dilma lidera a disputa para uma vaga no Senado, integrando a chapa de Fernando Pimentel, com 25% das intenções de voto.

Deixe seu comentário: