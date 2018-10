Em Minas Gerais, Romeu Zema é primeiro governador eleito pelo partido Novo

Com 99,96% das urnas apuradas, o empresário Romeu Zema é o novo governador de Minas Gerais. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ele conquistou 71,8% dos votos válidos (6.962.164), contra Antônio Anastasia (PSDB), que ficou com 28,2% (2.733.834). A chegada ao governo mineiro ocorre em sua primeira disputa eleitoral.

Trata-se do primeiro integrante do partido Novo (do ex-presidenciável João Amoêdo e que obteve o seu registro oficial em 2015) a chegar à chefia de um Executivo estadual. Nascido em Araxá (MG), Zema tem 54 anos (completados nesse domingo), possui formação em Direito e Administração e atualmente é acionista da rede de lojas Zema, presente em vários Estados.

Discurso

Na festa da vitória, Zema definiu como “uma feliz coincidência a vitória nas urnas obtida no mesmo dia de seu aniversário de 54 anos. Ele já adiantou que precisará cortar cargos de indicação política e colocar em prática medidas impopulares, sem detalhar quais serão: “Não há como se viabilizar um Estado falido sem você, em alguns momentos, adotar medidas no sentido de equalizar aí a questão do fluxo de caixa, que é o grande problema”.

Com um patrimônio declarado de quase R$ 70 milhões, o governador eleito firmou em cartório, durante a campanha, o compromisso de que só receberá o seu salário referente ao cargo após efetivar o pagamento para todo o funcionalismo. O compromisso também foi feito pelo seu vice, Paulo Brant, do mesmo partido.

Deixe seu comentário: