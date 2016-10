Em missão à Europa, governo do RS oferece churrasco e caipirinha a empresários alemães

Na noite desta segunda-feira (17), a comitiva do RS em missão na Europa ofereceu um churrasco a todos os participantes do Encontro Econômico Brasil Alemanha, cerca de 400 pessoas. A carne foi gaúcha da raça angus e no aperitivo caipira com a cachaça também produzida no Estado.

O jantar foi com o objetivo de promover e valorizar os produtos gaúchos a fim de atrair novos mercados.

