Em missões gastronômicas, renomado chef gaúcho promove produtos brasileiros no exterior

O conceituado chef de cozinha Vico Crocco retorna ao Brasil nos próximos dias, depois de mais uma experiência mundo afora, promovendo em cada mercado que percorre, através de sua vasta experiência gastronômica, os sabores do nosso país, elevando a qualidade e os diferentes produtos aqui produzidos.

A convite da Sindmóveis, em parceria com a Apex-Brasil, ele desembarcou no último dia 16 na Embaixada do Brasil, em Berlim/Alemanha, para preparar o coquetel de lançamento do Projeto Raiz, a mostra de designers brasileiros e seus móveis. Regado a um menu tipicamente brasileiro, é claro, o chef de cozinha ofertou a 130 convidados ingredientes como aipim, pinhão, entre outros do Sul do Brasil. “Cito como parte da equipe a participação de Fabrizio Scorza, grande profissional que contribuiu decisivamente para o sucesso do encontro, integrado por uma equipe de cozinha alemã/brasileira com colegas antigos de lá”.

Vico destaca que está há um ano entre idas e vindas à Europa, em missões gastronômicas que pontuam cada vez mais seu já excelente currículo. “Em julho estive em Amstedam na 72andSunny, agência de publicidade com várias sedes pelo mundo. Lá cozinhamos para 120 pessoas mostrando a cultura da festa de São João. Depois estive em Gordes, na Provence, preparando dois jantares Petit Comitê para 16 apaixonados pela boa comida e feiras locais. Uma experiência incrível. Pela manhã, íamos às feiras, escolher juntos o que seria elaborado para o jantar. O verão francês e suas feiras são incríveis”.

Jovem, com entusiasmo e garra frente a atividade que desenvolve, o chef de cozinha vem conquistando espaço no país e no exterior, consolidando sua trajetória marcada por muitos desafios. Exemplos não faltam. Ele comandou uma das 13 cozinhas no Maracanã, durante a Copa do Mundo de 2014, a convite da conceituada chef Neka Mena Barreto. Também esteve no comando do I Bistrô da chef Morena Leite, no Hotel Gran Mercure do Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas de 2016. Com ela, participou de uma projeto na França, a implantação do Café del’ Homme, no Terraço do Trocadéro, com vista para a Torre Eiffel. Na Embaixada de Roma, na Itália, ele aliou seu nome ao lançamento do Projeto Raíz (que agora ganhou edição em Berlim). No verão de 2017, a atividade ganhou palco no Café de La Musique, em Trancoso, na Bahia.O Uruguai, a cidade de São Paulo e a própria capital gaúcha integram, entre outras, esta agenda de realizações que sublinham o trabalho que vem sendo praticado pelo chef gaúcho, de norte a sul. (Clarisse Ledur)