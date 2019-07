Em noite de decisão pela Libertadores, Rodrigo Moledo chega a 150 jogos pelo Inter

*Valéria Possamai

Destaque do Internacional na temporada 2019, o zagueiro Rodrigo Moledo vai atingir uma marca na partida contra o Nacional, pela Copa Libertadores. Quando o jogador entrar em campo, na noite desta quarta-feira, estará fazendo sua partida de número 150 com a camisa do colorado, que busca avançar às quartas de final do torneio continental.

Revelado pelo União Rondonópolis, o carioca chamou a atenção dos dirigentes em uma partida contra o próprio Inter, em partida válida pela Copa do Brasil de 2009. Após dois anos, adquiriu experiência na Polônia, e chegou ao Inter. Chegou a ir para a Europa onde teve boa passagem e retornou para reforçar a equipe gaúcha no ano passado.

Vestindo a camisa do time gaúcho e com atuações de destaque, Moledo chegou a Seleção Brasileira em 2013, no comando de Felipão.

Melhor rebatedor da Libertadores, com 74 rebatidas, e do Gauchão com 80, o atleta tem sido uma das peças fundamentais no sistema defensivo colorado. Em 24 partidas disputadas, nesse ano, foram 14 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas.

Seguro, com boa saída de jogo e definidor em lances de ataque adversário, Moledo vem sendo um dos atletas indispensáveis para o desempenho do Inter nas competições. Soma 3 gols em 2019, sendo o autor do gol da vitória contra o Alianza Lima, no Peru, que garantiu o Inter como uma das melhores campanhas da competição.

“É um momento muito especial em minha vida. Completar 150 jogos é uma marca expressiva em minha carreira. Tenho um profundo agradecimento ao clube, pois desde minha chegada, sempre me acolheu e me deu total ajuda. Cheguei na Seleção, conquistei títulos e marcas importantes. Mas, essa conquista não é só minha. Ela é da minha família, do Inter e dos torcedores que sempre me deram total apoio em todas às vezes que vesti o manto colorado,” afirma o zagueiro que, recentemente, renovou seu contrato até fim de 2022.

Com passagens pelo clube de 2011 a 2013, 2015 e retorno em 2018, o camisa número 4 já disputou 149 partidas e balançou as redes em 10 oportunidades. No Inter, já conquistou três campeonatos gaúchos e uma Recopa Sul-Americana.

Leia mais: Vai para o Beira-Rio? Confira esquema de trânsito e transporte para Inter e Nacional

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: