Em noite de gala, Neymar e Bruna Marquezine reuniram celebridades em evento beneficente

O Instituto Projeto Neymar Jr. realizou, na noite de quinta-feira um leilão beneficente no hotel de luxo Unique, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 700 convidados, incluindo celebridades e nomes importante do futebol brasileiro.

Passaram pelo tapete vermelho a inseparável namorada do jogador, Bruna Marquezine, as atrizes Juliana Paes e Isis Valverde, as apresentadoras Sabrina Sato e Ana Paula Padrão, o humorista Tom Cavalcante, a modelo Fernanda Motta, entre outros.

Na chegada ao evento, Neymar falou sobre o Mundial da Rússia: “Muito triste, óbvio. Acho que não tem pessoa mais triste do que eu, meus companheiros, nosso treinador. Fica um gostinho porque a gente sabia que poderia ir longe, poderia vencer, time pra isso. Mas felizmente já foi, o luto passou e a gente tem que escolher ser feliz”, disse ao Fox Sports.

O jogador, que garantiu permanência no Paris Saint-Germain, também afirmou não se incomodar com os memes: “Levo na brincadeira, não fico bravo. Só dou risada, e aí a gente entra na onda”, disse recordando a brincadeira em que rebatizou o “desafio Neymar” com um vídeo postado em suas redes sociais.

O evento leiloou 24 itens, incluindo uma vaga para jogar no time de Neymar. Não em Paris, é claro, mas sim durante o Neymar’s Jr. Five, torneio organizado pelo instituto do atleta e cuja final acontece em Praia Grande, no litoral paulista.

O evento, que se propõe a leiloar “experiências”, ainda teve entre os lotes uma tarde acompanhando a modelo Gisele Bündchen durante ensaio nos Estados Unidos, um passeio de barco em Angra dos Reis ao lado do apresentador Rodrigo Faro ou um tour pelos estúdios do SBT com o dono da rede, Silvio Santos.

O instituto, que atua junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reverterá os valores levantados para a inclusão social dos jovens. Na edição do ano passado, foram arrecadados 2,5 milhões de reais.

Tatuagem

Antes do evento, Neymar, que está de férias no Brasil, fez uma nova tatuagem com a frase “gigante por natureza”. A mensagem intrigou internautas, que comentaram nas redes sociais: “Acho que é uma homenagem, quando está todo mundo criticando, ele faz uma tattoo com uma parte do hino”, disse um deles.

A maior parte dos comentário, no entanto, foram de críticas e elogios: “O cara não jogou nada no Mundial e, ao invés de repensar suas atitudes, vai lá e faz uma tattoo se dizendo o gigante”, disse um. “Gigante só Pelé, Ronaldo fenômeno, Ronaldinho, Romario…”, apontou outro. “Neymar, você é maior que tudo isso”, ponderou mais um.

