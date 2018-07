Em nota oficial, o Real Madrid negou ter feito uma proposta por Neymar

O Real Madrid, por meio de nota oficial, negou a versão da imprensa espanhola de que fará uma proposta para tirar Neymar do Paris Saint-Germain. O clube busca uma reposição para o português Cristiano Ronaldo, e o nome de Neymar é um dos mais ventilados pelos veículos de comunicação europeus.

O clube merengue ressaltou na nota a ótima relação que tem com o PSG e que não negociaria diretamente com nenhum atleta do time parisiense antes de consultá-lo.

“Diante das contantes informações que vinculam o jogador Neymar Jr. do PSG com nosso clube, o Real Madrid quer deixar claro que não tem prevista nenhuma oferta pelo jogador.

A relação entre os clubes é extraordinária, de forma que, se em algum momento o Real Madrid planejar contratar um jogador do PSG, a primeira coisa que faria seria se dirigir ao clube”.

Esta não é a primeira vez que Neymar tem o nome ligado ao Real Madrid. Durante sua adolescência, o craque foi sondado pelo clube madrilenho, mas o Santos fez vários esforços para manter o jogador no Brasil. Como resultado disso, Neymar acabou se transferindo apenas em 2013, para o Barcelona.

