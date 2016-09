Em Nova York, presidente Michel Temer ficará em hotel pago por Dilma

Em sua segunda viagem internacional desde que assumiu definitivamente o comando do país, o presidente Michel Temer (PMDB) não precisará desembolsar recursos para bancar sua estadia na cidade de Nova York a partir deste domingo (18).

O peemedebista irá se hospedar no hotel Plaza Athenee, onde a conta já está quitada pelo governo brasileiro.

Em abril deste ano, a então presidente Dilma Rousseff reservou uma suíte no hotel, mas, de última hora, decidiu ficar na casa do embaixador do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas), Antônio Patriota, após ter sido convidada por ele.

A desistência da petista custou ao Brasil cerca de US$ 60 mil. Agora, Temer irá usar o crédito deixado pela sua antecessora no hotel nos Estados Unidos. Quando descobriu que havia um crédito na acomodação de luxo, Temer decidiu usá-lo para não gastar mais recursos.

O presidente embarcou na manhã deste domingo (18) para Nova York. Inicialmente, ele seria acompanhado pela mulher, Marcela Temer, que preparava uma agenda independente. Mas ela desistiu da viagem.

Oficialmente, o Palácio do Planalto informou que ela preferiu permanecer no Brasil para dar continuidade à preparação do programa Criança Feliz. Marcela será a embaixadora da iniciativa que tem por objetivo atender a crianças de até três anos cujas famílias fazem parte do Bolsa Família.

ABERTURA

Na próxima terça-feira (20), o presidente fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele deverá tratar do cenário econômico mundial, do programa de concessões lançado por ele nesta semana, de mudanças climáticas e da reforma das Nações Unidas.

Desde 1949, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar.

Nesta segunda-feira (19), Temer discursará sobre a crise de refugiados no mundo em uma reunião de alto nível sobre o assunto convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon.

Na quarta-feira (21), participa do encontro entre os países que assinaram o Acordo de Paris sobre mudança climática, quando deve ratificar a adesão do Brasil.

Temer terá ainda em sua agenda nos Estados Unidos encontros bilaterais com os presidentes do Uruguai, Tabaré Vázquez, de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Nigéria, Muhammadu Buhari. (Folhapress)

Comentários