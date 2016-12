Em novas fotos, Neymar e Marquezine aparecem “coladinhos” na festa à fantasia

Parece que o craque Neymar, do Barcelona, e a atriz Bruna Marquezine estão mesmo juntos e mais firmes do que nunca. Em novas fotos que estão circulando pela web, os dois aparecem ainda mais juntinhos na festa à fantasia do surfista Gabriel Medina, que foi realizada na semana passada em Maresias (SP).

Neymar fantasiado de Batman e Marquezine de Mulher-Gato. Curiosamente, nos últimos dias, Neymar exibiu, em foto ao lado de um amigo, a tatuagem que tem da Mulher-Gato na cintura.

Curtindo as festas de fim de ano no Brasil com os amigos e familiares, Neymar só se reapresentará ao Barcelona em 2 de janeiro.

Bruna e Neymar terminaram, oficialmente, o namoro em agosto de 2014 e, desde então, os fãs do casal torcem por uma reconciliação de “BruMar”, como se referem à dupla.

Comentários