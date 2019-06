Em novo tropeço no Brasileirão, o Grêmio perde por 1 a 0 para o Bahia e corre o risco de encerrar a rodada na lanterna do torneio

Jogando fora de casa na noite deste sábado (1º), o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Bahia. Com esse resultado, o Tricolor gaúcho permaneceu com cinco pontos e corre o risco de encerrar a sétima rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro, conforme os resultados paralelos. Já os anfitriões estão em terceiro lugar, com 13 pontos.

O único gol da partida foi marcado aos 9 minutos do segundo tempo pelo atacante Fernandão, em cobrança de pênalti – apitado após o zagueiro Pedro Geromel tocar a bola com o braço dentro da área. No próximo sábado, o time sob o comando de Renato Porataluppi recebe o Fortaleza e na quarta-feira seguinte encara o Botafogo no Rio de Janeiro.

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Paulo Victor, Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Rodriguez, Juninho Capixaba (Patrick), Michel, Thaciano, Jean Pyerre, Montoya (Diego Tardelli), Pepê e Felipe Vizeu (André).

Já o Bahia, sob o comando de Roger Machado, escalou Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Moisés, Gregore, Elton (Flávio), Douglas Augusto, Elber (Arthur Caíke), Artur e Fernandão.

O jogo

Aos dois minutos, o Grêmio chegou pela primeira vez ao ataque com um cruzamento de Juninho Capixaba pela esquerda. O lateral alçou na área, buscando Montoya, mas a defesa do Bahia conseguiu o desarme. Passados dois minutos, Jean Pyerre, pelo meio, tentou enfiar a bola em profundidade para Montoya, mas o goleiro adversário defendeu.

Em cobrança de escanteio aos 8’, o Bahia colocou a bola no segundo poste, Elber tentou a finalização mas dividiu com Juninho Capixaba, mandando pra fora. Em seguida, o mesmo jogador foi á linha de fundo e acionou Fernandão, que chutou, mas a bola saiu pela lateral.

Aos 14’, o Grêmio chegou com perigo com Leonardo Gomes, que tentou o cruzamento da direita, mas a defesa afastou. Na cobrança de escanteio, a bola foi colocada na área, houve o desvio e ela passou por sobre a meta.

Aos 28 minutos, o Tricolor tentou com Michel, que fez um lançamento na área, mas a bola terminou com Douglas Friedrich. Aos 33’, o Grêmio criou sua melhor chance: Juninho recebeu um passe de Pepê e cruzou para Felipe Vizeu, mas a bola ficou com Pepê, que chutoum, para defesa de Douglas.

O Bahia ameaçou aos 38’, com um cruzamento da esquerda na área. Paulo Victor saiu do gol e afastou o perigo, mas acabou se machucando no lance. Já aos 40’, Pepê saiu em velocidade e acionou Juninho Capixaba, mas a jogada foi anulada por impedimento do lateral.

Dois minutos depois, Élber recebeu um grande passe dentro da área e finalizou, mas Michel barrou o lance, afastando o perigo do campo de defesa gremista. Mas o Bahia seguiu insistindo e pressionando, até que conseguiu uma falta próximo a meia-lua da grande área. Na cobrança, Artur mandou direto, mas carimbou a defesa tricolor.

No segundo tempo, o Grêmio voltou a campo com a mesma formação. Aos 4 minutos, o Bahia chegou em cobrança de escanteio. A bola foi colocada na segunda trave e Juninho Capixaba afastou.

Com 7’ de jogo, Artur recebeu na esquerda, foi para cima da marcação e chutou. A bola bateu no braço de Geromel e a arbitragem assinalou pênalti. Fernandão foi para a cobrança e chutou forte, abrindo o placar para os baianos, aos 9 minutos.

O Grêmio tentou responder com um cruzamento de Juninho Capixaba, mas a defesa cortou. Na sobra, Leonardo Gomes tentou o rebote, mas foi barrado por Moisés. Aos 15’, Juninho Capixaba cruzou na área, a bola ficou com Montoya, que mandou gol, mas Gregore cortou, impedindo o gol de empate.

Pelo Bahia, Nino Paraíba recebeu na direita e chutou a gol, obrigando Paulo Victor a fazer uma boa defesa, aos 23 minutos. Aos 28′, o Grêmio chegou com Jean, que acionou Juninho Capixaba, mas a defesa conseguiu o corte.

Com 33’, o Tricolor tentou chegar com Jean Pyerre, que fez um lançamento para Pepê, mas o lance foi interceptado por Nino Paraíba. O Grêmio teve outra chance aos 38’, com Jean Pyerre, que arriscou um chute, mas a bola chegou a Thaciano, impedido.

Na reta final, Ramires arriscou e Paulo Victor fez boa defesa. O Grêmio tentou o gol de empate com André, que chutou a gol, mas o arqueiro do Bahia dividiu com Tardelli, que cometeu falta. Em seguida, Arthur Caíke passou por Thaciano e finalizou cruzado, mas a bola saiu a linha de fundo.

(Marcello Campos)

