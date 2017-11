Em números absolutos, Jair Bolsonaro é o pré-candidato a presidente que mais ecoa nas redes sociais

Em números absolutos, Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é o pré-candidato a presidente que mais ecoa em redes sociais, segundo estudo da empresa de monitoramento Zeeng.

Entre 12 prováveis postulantes analisados, o deputado federal lidera estatísticas em quesitos como número de seguidores e de reações no Facebook, quantidade de interações no Twitter e total de curtidas no Instagram.

No Facebook, embora ocupe o topo da lista de reações (que variam entre o “curtir” e carinhas que expressam amor, surpresa e tristeza, por exemplo), Bolsonaro tem em suas postagens um dos maiores percentuais de cliques na figura que indica raiva (5%).

No total, ele contabilizou 3,2 milhões de reações no período do levantamento (23 de setembro a 23 de outubro). Lula (PT), o segundo colocado, teve 1,1 milhão. João Doria (PSDB) aparece na terceira colocação, com 1 milhão. Juntos, os 12 prováveis candidatos somam 16,9 milhões de seguidores no Facebook, 6,2 milhões no Twitter e 1,7 no Instagram.

A plataforma de pesquisa se limitou às quantidades de seguidores e aos indicadores de engajamento, sem ver, por exemplo, se o conteúdo de comentários era crítico ou elogioso ao político. Segundo a Zeeng, os robôs que rastrearam as contas para o estudo sinalizaram que as postagens de Bolsonaro e de Doria no Facebook podem ter sido impulsionadas.

No entanto, diz a empresa, não é possível afirmar com precisão se eles pagaram para aumentar o alcance dos posts. Numa eleição em que as redes sociais serão um potente instrumento de campanha, o resultado indica que Bolsonaro – que hoje acumula em torno de 15% de intenções de voto, dividindo com Marina Silva (Rede) o segundo lugar nas pesquisas – vem construindo capital no ambiente virtual. E é entre internautas que o deputado é mais popular, de acordo com levantamento do Ibope, de outubro. Ele tem 18% de intenção de voto entre eleitores que acessam regularmente a rede. Entre os que não usam sempre, o percentual cai para 5%. No caso de Lula, é o inverso: o petista tem 44% de intenção entre os “analógicos” e 31% entre os “conectados”.

Base x barulho

No Twitter, Marina é quem possui a maior base de fãs (1,8 milhão), legado que o estudo relaciona à participação dela nas eleições de 2010 e 2014. Porém, o número de interações (quando o seguidor responde a uma mensagem) é pequeno. Fechou em 16 mil no período analisado. Também são baixos, na comparação com o total de fãs, os índices de curtidas e retweets.

Bolsonaro, embora seja só o quarto em número de seguidores, com pouco mais de 670 mil, tem uma reverberação alta no Twitter, com 986 mil interações. Lula, o segundo, angariou 249 mil respostas às suas mensagens. O ex-presidente é o 11º em fãs (160 mil). Doria lidera em número de seguidores (741 mil) no Instagram, rede que enfatizou na sua campanha de 2016. Mas é Bolsonaro, segundo em número de fãs (612 mil), quem sai na frente no total de curtidas: 1,6 milhão. Doria acumulou cerca de 1 milhão. Para Eduardo Prange, CEO da empresa responsável pelo levantamento, os números indicam tendências, mas mudarão até que o cenário se consolide. “É preciso lembrar que nem todo engajamento é positivo”, afirma ele.

Emmanuel Publio Dias, professor de marketing político da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), diz que o protagonismo dos políticos nas redes não necessariamente se converte em votação: “Apesar de a pesquisa mostrar números altos, trata-se de uma base muito menor que o total do eleitorado”.

Segundo ele, é necessário relativizar os resultados, pois quem segue e interage com pré-candidatos é mais interessado em política do que a média da população. “Sem falar na interferência de robôs e perfis falsos, que causa um desequilíbrio gigante”, diz. Para Dias, a eleição não está posta para o brasileiro em geral, o que deve mudar a partir da definição mais clara do cenário para 2018.

