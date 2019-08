Endereços ligados a ex-governador de MG são investigados pela polícia

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Federal (PF) realiza a Operação Monograma contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT).

De acordo com a PF, a operação é um desdobramento da Operação Acrônimo. A corporação suspeita de delitos eleitorais, em que empresas de consultoria teriam simulado a prestação de serviços para o recebimento de vantagens ilícitas em montante superior a R$3 milhões. Ainda conforme a Polícia Federal, as provas apontam que os valores recebidos vieram de atuação do ex-governador em favor de uma empresa do Uruguai.

Segundo o advogado de Pimentel, Carlos Eugênio Pacelli, a ação causa estranhamento, pois a Operação Acrônimo “já adotou todas as medidas possíveis” e se refere a fatos do ano de 2014.

