Em palestra, ministro Luiz Fux comenta que a Justiça deve ser acessível a todos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, defendeu o acesso de todos à Justiça e a independência dos juízes. A palestra aconteceu neste segunda-feira (17), na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

“A Justiça é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. Nós, juízes, devemos ser, em primeiro lugar, independentes. Olimpicamente independentes. Temos que deter, por dever de ofício, um conhecimento enciclopédico, uma nobreza de caráter e, acima de tudo, temos a arte de fazer a justiça caridosa, uma caridade justa”, ressaltou Fux.

Ele ainda relembrou a importância de que o poder Judiciário sirva toda a sociedade igualmente. “A essência primária do acesso à Justiça é exatamente tornar acessível à Justiça as pessoas pobres”, disse o ministro.

Deixe seu comentário: