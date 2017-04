Em palestra nos Estados Unidos, Dilma diz estar preocupada que eventual prisão retire Lula da disputa presidencial

Durante palestra organizada nesse sábado por estudantes brasileiros da Universidade de Harvard, no Estado de Massachusetts (EUA), a ex-presidenta Dilma Rousseff admitiu: ela teme que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja alvo de “manobras” (como uma eventual prisão, por exemplo) para retirá-lo da disputa à Presidência da República em 2018.

“Apesar de tudo que já fizeram com ele, ele tem 38% das pesquisas”, ressaltou a petista. “A mim, preocupa que tirem ele da parada. Sou contra mudanças nas regras do jogo com a bola rolando. Deixem ele concorrer, para ver se ele não ganha! “Não acho que o Lula tem de ganhar ou perder. Ele tem é que concorrer. Se perder, é da regra do jogo.”

A ex-mandatária (2011-2016) também disse apoiar a Operação Lava-Jato, com ressalvas. “Essa força-tarefa só ocorreu por causa das leis que eu propus, mas não posso deixar de condenar alguns abusos”, prosseguiu. “Em qualquer lugar do mundo, não é admissível juiz falar fora de processo ou ser amigo de julgado. A investigação tem sido usada politicamente e isso pode comprometer o sistema democrático brasileiro.”

