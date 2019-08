Em parceria com a Rede Pampa, a Assembleia Legislativa promove nesta quinta-feira um fórum na Expointer para debater estratégias de crescimento para o Rio Grande do Sul

A Assembleia Legislativa gaúcha e a Rede Pampa de Comunicação promovem na tarde desta quinta-feira o “Fórum Cresce RS – Projeto Rio Grande Sustentável”, reunindo líderes, empresários e autoridades para discutir estratégias de crescimento para o Estado. O foco da atividade são os setores de infraestrura e logística.

O evento está marcado para as 14h30min no auditório da Casa da Rede Pampa na 42ª edição da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio – a maior feira do agronegócio na América Latina prossegue até domingo, fechando nove dias de uma intensa programação.

A atividade é composta por sete painéis temáticos, com as presenças do governador Eduardo Leite, que abrirá o Fórum. Ao seu lado estará o deputado estadual Luis Augusto Lara, presidente do Parlamento gaúcho. Já a mediação dos debates ficará a cargo do colunista do jornal “O Sul” e comunicador da Rede Pampa, Armando Burd.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas com o envio de um formulário on-line por meio do site www.forumcrescers.com.br. Confira, a seguir, os temas que serão abordados e discutidos pelos participantes.

Temas

– “Concessões Hidroviárias e Custo Operacional do Porto de Rio Grande”, com o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Estado, Claudio Gastal, e o diretor-superintendente do Porto do Rio Grande, Fernando Estima;

– “Monitoramento do Andamento de Estradas (BR 290, BR 116, BR 285)”, com o titular da Secretaria de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, e o superintende do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrura de Transportes) no Rio Grande do Sul, Delmar Pellegrini Filho;

– “Aeroporto Internacional Salgado Filho”, com o procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, e o promotor do promotor do MP (Ministério Público) no Estado, Heriberto Roos Maciel;

– “Concessão de Gás Natural Visando a Expansão da Malha e Diminuição do Custo do Produto”, com o titular da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Ruy Irigaray, e o diretor-presidente da Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul), Antonio Rafael Cereser Pezzella;

– “Concessões Ferroviárias”, com a gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Sul, Giana Custódio, e o engenheiro especialista em ferrovias, hidrovias e rodovias Daniel Lena Souto;

– “Concessões Rodoviárias”, com o titular da Secretaria Extraordinária de Parcerias do Rio Grande do Sul, Bruno Vanuzzi, e Humberto Busnello, presidente do Conselho da Agenda 2020;

– “Apoio ao Avanço e Expansão da Geração de Energias Renováveis (Eólica, Solar, Biomassa)”, com o secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos, e o deputado estadual Ernani Polo.

(Marcello Campos)