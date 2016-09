Em partida sem gols, Grêmio empata com o Palmeiras na Arena

Em partida bastante disputada e válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Palmeiras neste domingo na Arena, em Porto Alegre. As duas equipes saíram buscando o gol desde o início. Controlando mais a posse de bola, o Grêmio criou as principais chances do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Tricolor continuou pressionando, mas não conseguiu finalizar e parou nas mãos do goleiro Jailson e no travessão. A trave e Marcelo Grohe também evitaram uma possível vitória do Palmeiras, com as finalizações frustradas de Dudu e Rafael Marques.

Aos 12 minutos, Bolaños bateu de fora da área para o goleiro palmeirense espalmar para escanteio. Após uma roubada de bola de Geromel e um passe de Walace, Pedro Rocha fez uma bonita jogada e quase abriu o placar aos 25 minutos, com uma bomba que passou raspando a trave esquerda de Jailson.

Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras procurou ter mais posse de bola. Aos 37 minutos, Dudu cobrou falta na área, Thiago Santos cabeceou na trave e marcou no rebote. Mas a jogada foi anulada pelo assistente, que marcou impedimento do volante alviverde.

Aos 6 minutos da segunda etapa, cartão amarelo para Walter Kannemann, por falta em Gabriel Jesus. Quatro minutos depois, cartão amarelo para Douglas, que estava pendurado e ficará fora da próxima rodada, contra a Ponte Preta. A melhor chance do Grêmio veio aos 12 minutos. Jailson serviu Douglas, que abriu na direita para Luan. O camisa 7 chutou cruzado e a bola passou raspando a trave direita do goleiro palmeirense. Aos 15 minutos da etapa complementar, cartão amarelo para Walace, por falta em Gabriel Jesus. Aos 17 minutos, Edilson meteu uma bomba na trave e quase marcou. O Palmeiras ameaçou aos 43 minutos, com Dudu, que lançou Rafael Marques em profundidade. O atacante tocou por cima, mas Marcelo conseguiu desviar na bola com as costas e salvar o Tricolor.

O jogo terminou com 5 minutos de acréscimo. O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas (SP). No domingo, o Tricolor gaúcho enfrenta o Fluminense na Arena. Os ingressos estarão à venda a partir desta segunda-feira.

Com o resultado deste domingo, o Grêmio chega ao quinto jogo seguido sem vitória no Brasileirão e segue na sexta colocação na tabela, com 37 pontos. O Palmeiras sai com um ponto de Porto Alegre e retoma a liderança, com 47 pontos na tabela. O time está apenas um ponto à frente do Flamengo. As duas equipes jogam na quarta-feira, na Arena Palmeiras, em São Paulo.

Ficha técnica

Grêmio: Marcelo Grohe, Edílson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Walace (Ramiro), Jailson, Douglas, Pedro Rocha (Guilherme), Luan e Miller Bolaños (Batista).

Palmeiras: Jailson; Gabriel, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés (Lucas Barrios); Dudu, Róger Guedes (Cleiton Xavier) e Gabriel Jesus (Rafael Marques).

Cartões amarelos: Edílson, Kannemann, Walace e Douglas, do Grêmio, e Edu Dracena, Gabriel e Jailson, do Palmeiras.

Arbitragem: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Luiz Antonio Barbosa e Marconi Helbert Vieira (trio de Minas Gerais).

Local: Arena do Grêmio.

