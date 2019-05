Em Porto Alegre, a Campanha do Agasalho foi lançada com uma arrecadação inicial de quase 50 mil peças

Uma cerimônia no Salão Nobre da prefeitura marcou, nessa sexta-feia, a abertura oficial da Campanha do Agasalho promovida pela prefeitura da capital gaúcha em paralelo à iniciativa do governo do Estado. Com o mote “Esquenta Porto Alegre”, a iniciativa foi lançada já com quase 50 mil peças arrecadadas, 11,8 mil pessoas atendidas e 37 entidades beneficiadas.

A edição deste ano começou mais cedo, no dia 12 de abril, para que os itens angariados pudessem contemplar quem mais precisa, sem que fosse necessário esperar pelo frio intenso. Segundo a administração municipal, a meta é arrecadar 270 mil peças.

Durante o evento, o prefeito Nelson Marchezan Júnior agradeceu a participação dos parceiros e lembrou que no site da prefeitura é possível conferir a relação das entidades que recebem os agasalhos, o que garante segurança para quem doa e para a administração pública.

“Iniciamos a campanha com antecedência para que pudéssemos receber, armazenar e fazer a triagem com tempo. Em Porto Alegre, 287 mil pessoas têm alguma relação com os serviços sociais oferecidos pela assistência social”, frisou.

Já a primeira-dama, Tainá Vidal, ressaltou a necessidade de doações de roupas para bebês e crianças: “Sentimos falta dessas peças em campanhas anteriores”. A secretária municipal Comandante Nádia (Desenvolvimento Social e Esporte), por sua vez, destacou que a campanha está mais eficiente.

Ela também fez um apelo para que as roupas, cobertores e calçados doados estejam em boas condições de uso: “Tem que ser com o coração. Não estamos doando aquilo que não queremos mais”.

Dentre os donativos, estão peças de roupas novas ou usadas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis. As entregas serão encaminhadas às entidades ligadas à Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

Esquenta Porto Alegre

O tema da campanha este ano é “Esquenta Porto Alegre”, e o lema é “Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos”. Esta edição conta com um projeto de comunicação que ressalta diariamente a necessidade das doações.

Por meio de parceiros, o Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte e o Gabinete de Comunicação Social idealizaram uma “piscina gigante”, instalada em frente à Prefeitura. A estrutura está sendo preenchida com bolinhas coloridas a cada doação.

Nesta sexta-feira, a ação alcançou perto de 50 mil unidades. No final da campanha, as bolas serão repassadas a creches municipais. A campanha também prevê recompensas à população a cada etapa vencida da mobilização, como a realização de shows.

Presente na cerimônia, o vereador Idenir Cecchin elogiou a iniciativa de educar para a doação: “Nossa cidade tem espírito solidário, e essa campanha tem uma ideia fantástica”. O secretário municipal de Comunicação, Orestes de Andrade Jr., acrescentou que a proposta é engajar o maior número de pessoas: “Serão quatro meses de campanha, e precisamos ter sempre uma novidade”.

Para as empresas que tenham interesse em patrocinar ou apoiar a campanha, há duas formas de participação: fazer campanhas internas e enviar à prefeitura o material recolhido ou então disponibilizar pontos de coleta em seus estabelecimentos. Mais informações pelo telefone (51) 3289-2321.

Já são parceiros da campanha municipal do agasalho Internacional, Grêmio, Escoteiros, Braspress, Coca-Cola, Barra Shopping Sul, Wallmart, RBS, Melnick, Unimed, Shopping Total e Casas Maria.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: