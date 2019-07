Colegas realizam homenagem a policiais mortos em serviço na capital

A homenagem foi organizada por integrantes da Brigada Militar. Iniciada por volta das 10h, os participantes saíram da frente da igreja São Jorge (padroeiro e protetor dos militares), no bairro Partenon.

Com balões pretos e cartazes com as frases ” Sociedade gaúcha chora a morte de seus policiais” e “Somos mães, pais, filhos, irmãos… Policiais Militares”, os manifestantes seguiram em protesto pela Avenida Ipiranga até a Rua Silva Só, onde está o monumento em memória ao PM Valdeci, morto em um confronto com manifestantes na Praça da Matriz há 29 anos. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanhou o trajeto, que terminou por volta das 11h.