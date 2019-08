Em Porto Alegre, Lindoso treina com bola e deve ficar à disposição contra o Flamengo

*Valéria Possamai

Os próximos dias no Inter dividem atenções entre Campeonato Brasileiro e decisão pelas quartas de final da Copa Libertadores. Enquanto o time considerado reserva está no Ceará para o enfrentamento contra o Fortaleza, os titulares seguiram na capital gaúcho em preparação contra o Flamengo com uma boa notícia. Rodrigo Lindoso trabalhou com bola e pode ficar à disposição para o jogo no Rio de Janeiro.

Em meio a recuperação por conta de um problema no tornozelo, Lindoso voltou a treinar com bola em uma atividade realizada pelos jogadores que não viajaram para o nordeste. Víctor Cuesta, Rodrigo Moledo, Uendel, Bruno, Patrick, D’Alessandro, Nico López, Sobis, Guerrero, Daniel e Carlos Miguel também participaram do treinamento no CT Parque Gigante.

Por outro lado, os demais atletas do elenco trabalharam no estádio Beira-Rio com portões fechados antes do embarque para o Ceará.

Para o jogo contra o Fortaleza, Nico é desfalque certo por conta de suspensão. Já Bruno Silva, pode fazer sua estreia no jogo deste sábado, no Castelão.

Na tarde desta sexta (16), o Colorado realizará na capital cearense o último treinamento antes de entrar em campo pelo Brasileirão. A atividade acontecerá no CT do Ceará. Inter e Fortaleza se encaram neste sábado (17), às 17h, na Arena Castelão.

Leia mais: Sem jogadores da dupla Grenal, Tite anuncia convocados para amistosos contra Peru e Colômbia

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: