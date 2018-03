Em Porto Alegre, ministro do Supremo Ricardo Lewandowski destaca conceito de República

A Aula Magna do semestre dos cursos de graduação e de mestrado em Direito da UniRitter teve a presença do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski. O evento, aberto ao público, contou com a presença de centenas de pessoas e ocorreu na noite de -feira (09) no campus Zona Sul, em Porto Alegre.

O ministro falou durante uma hora e meia sobre “O Conceito de República” e resgatou pensadores como Rousseau e Marco Tulio Cícero para explicar os fundamentos e a história dos ideais republicanos. “Todas as lutas sociais ocorreram em função de cultivar esses ideais. É importante valorizarmos e entendermos esses conceitos”, afirmou.

Antes da palestra, o reitor da UniRitter, Germano Schwartz, destacou as obras acadêmicas em direitos humanos do ministro e ressaltou que a instituição é a unica do Rio Grande do Sul com mestrado na área.

Além de exercer a magistratura no STF desde 2006, Lewandoswki possui uma ampla carreira acadêmica com os títulos de doutor e livre-docente em Direito pela USP e de Master of Arts em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University.