Em Portugal, volante pode render mais de 6 milhões ao Inter

*Valeria Possamai

Eduardo Henrique, que atua no Belenenses, de Portugal, pode render lucros ao Inter no meio desta temporada. Os portugueses devem exercer a opção de compra do volante até o mesmo de junho, quando se encerra o vínculo de empréstimo.

O Inter possui 50% do passe do jogador que em caso da concretização da compra pode gerar aos cofres colorados 6.3 milhões de reais.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o clube deverá efetuar o direito de compra já prevendo uma futura negociação. O jogador de 24 anos está no radar do Sporting,

Eduardo Henrique chegou a Porto Alegre em 2016, sob indicação do ex-técnico Falcão. Participou da campanha que culminou no rebaixamento do time e no ano seguinte foi emprestado ao Athletico-PR. Na temporada de 2018 se transferiu para o futebol português. No Belenenses soma 29 jogos e dois gols marcados.

*estagiaria sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: