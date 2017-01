Em post, jovem disse antes de morrer que foi agredido pela mãe por ser gay

Dois dias antes de ser morto, o adolescente Itaberlly Lozano, de 17 anos, afirmou em uma postagem no Facebook que foi agredido pela mãe por ser homossexual. As imagens da publicação – que acabou sendo apagada depois – foram recuperadas por amigos do jovem e entregues ao Ministério Público.

O promotor Wanderley Trindade afirmou que denunciará a gerente de supermercado Tatiana Lozano Pereira, de 32 anos, por crime de homofobia, contestando o inquérito da Polícia Civil, que aponta somente desavenças entre mãe e filho.

Tatiana e o marido, o tratorista Alex Pereira, de 30 anos, padrasto de Itaberly, foram presos na quarta-feira (11), em Cravinhos (SP), após confessarem o crime. Na sexta-feira (13), a Polícia Civil prendeu outros dois jovens, de 18 e 19 anos, por participação no assassinato.

“Acredito que foi a própria Tatiana quem apagou a postagem quando ele foi assassinado, porque ela estava com o celular dele na madrugada do crime. Para provar, estou pedindo a quebra de sigilo na Justiça”, disse o promotor.

Na publicação, o adolescente relata que foi espancado “pela mulher que chamava de mãe” por ser gay e que Tatiana colocou “uma renca de moleques” para agredi-lo. Itaberlly diz ainda que foi para a casa de amigos em Franca (SP) para fugir das ameaças.

O tio paterno da vítima, Dario Rosa, já havia afirmado que Tatiana não aceitava a homossexualidade do filho e, por esse motivo, os dois tinham muitas discussões. A família suspeitava que o crime foi motivado pelo fato de Itaberlly ser gay.

