Os corpos de dois homens foram encontrados, na madrugada desta quarta-feira (04), com as mãos amarradas no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte de Porto Alegre.

O primeiro cadáver foi achado por volta das 03h40min na rua Sebastião Barreto, conforme a Brigada Militar. O outro corpo foi encontrado antes das 7h na rua Bento Manoel Ribeiro.

Não há confirmação se há relação entre os homicídios. O bairro é uma área de conflito entre traficantes. Ninguém foi preso.

