Em preparação para mais uma rodada importante no Campeonato Brasileiro, o Inter teve o seu primeiro treino com bola nesta semana

O Inter realizou na manhã dessa terça-feira o seu primeiro trabalho com bola nesta semana. O técnico Odair Hellmann segue a preparação para enfrentar o Atlético-PR, no próximo domingo, às 19h, pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, a rotina será de muito trabalho até o dia do jogo no estádio Beira-Rio, onde o Colorado se mantém invicto na competição.

Em um primeiro momento, o grupo do Saci foi ao gramado para uma atividade de posse de bola em campo reduzido, com ênfase nas jogadas de transição ofensiva e defensiva. Depois, os atletas foram divididos em três times e realizaram um exercício técnico, em sistema de “minijogos” que exigiam rapidez nas trocas de passes e finalizações.

“Lance de Craque”

O capitão colorado D’Alessandro lançou oficialmente a quinta edição do evento beneficente “Lance de Craque”, que neste ano terá novidades. A principal é a participação do ex-zagueiro colorado Lúcio, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e que entra para o time da organização.

Desde a primeira edição, os craques se dividiam em dois times, “Solidariedade” e “Esperança”. Desta vez, o duelo solidário será travado entre “Amigos do D’Alessandro” e “Amigos do Lúcio”. Na avaliação do ex-defensor colorado, todos só têm a ganhar com esse evento: “A sociedade precisa disso, de pessoas com mais atitudes humanas, agindo com o coração, com amor ao próximo. Para mim, é um privilégio estar aqui, agradeço muito ao D’Alessandro, e sempre podem contar comigo”.

Na edição de 2018, serão quatro entidades beneficiadas. A ideia foi centralizar as possibilidades de suporte. O Lance de Craque escolheu quatro instituições que oferecem serviços especializados e fundamentais para o desenvolvimento humano: Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, Aldeia da Fraternidade, Apae e Fadem (Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla).

O vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, participou da cerimônia de lançamento e reiterou a parceria da prefeitura junto ao evento e o papel de D’Alessandro na sociedade gaúcha. No lançamento, D’Alessandro recebeu, fãs, patrocinadores, jornalistas brasileiros e argentinos.

O presidente Marcelo Medeiros marcou presença junto a dirigentes do Clube do Povo, além de alguns companheiros do meia colorado: Edenilson, Rodrigo Dourado, Víctor Cuesta, Danilo Fernandes e Uendel. Dentre os convidados especiais estavam Rodolfo D’Onofrio, presidente do River Plate, clube que revelou o camisa 10 e que na noite dessa terça-feira enfrentou o Grêmio na Arena pela Copa Libertadores.

O Lance de Craque 2018 está marcado para o dia 16 de dezembro, às 16h, no estádio Beira-Rio. A venda de ingressos inicia na metade de novembro. Todas as informações sobre o evento estarão disponíveis no site www.lancedecraque.com.br.

