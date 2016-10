Em pronunciamento, ministro da Fazenda diz que teto de gastos não tira direitos da população

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em um pronunciamento que será exibido nesta quinta-feira (6) em rede nacional de rádio e TV que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos busca o equilíbrio do Orçamento, sem retirar direitos da população.

“O governo Temer enviou uma proposta para mudar a Constituição e equilibrar o Orçamento nos próximos anos. É necessário um prazo para ajustar as contas de forma gradual, sem retirar direitos, sem cortar o dinheiro dos projetos mais importantes, aqueles essenciais”, disse o ministro da Fazenda.

O pronunciamento do ministro da Fazenda foi gravado antes de ele embarcar para Washington (EUA), onde participa nesta semana da reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O ministro também afirmou que as áreas de saúde e educação serão preservadas.

“Estamos criando mecanismos para garantir que essas áreas prioritárias não terão perdas. Com o controle dos gastos, o Brasil vai recuperar a credibilidade. A confiança de consumidores, investidores e empresários já está retornando. Já notamos os primeiros sinais dessa mudança”, acrescentou o ministro.

Meirelles disse ainda confiar que o Congresso Nacional aprovará a PEC do teto de gastos públicos, medida, em sua visão, que ajudará a reequilibrar as contas.

“Este é o caminho para a volta do crescimento de nossa economia e para a criação de empregos que o nosso povo precisa. O momento exige de todos nós dedicação e esforço para que o Brasil volte a crescer e gerar prosperidade”, avaliou.

Na avaliação do ministro da Fazenda, o país não aceita mais inflação e desemprego. “Porque os mais pobres é que pagam essa conta. Com a aprovação da proposta que equilibra as contas públicas vamos superar esse momento e recolocar o Brasil no caminho da justiça social com desenvolvimento de verdade”.

Ajuste fiscal

Juntamente com a reforma da Previdência Social, o teto para os gastos públicos é uma das principais propostas da equipe econômica para tentar reequilibrar as contas públicas nos próximos anos e impedir a escalada da dívida do setor público consolidado, que atingiu 70% do Produto Interno Bruto (PIB) em agosto – patamar elevado para padrões internacionais.

O texto-base do parecer do deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), sobre a PEC do teto de gastos, foi aprovado nesta quinta-feira na comissão especial sobre o assunto em uma sessão marcada por tumultos ao longo do dia. Até a última atualização desta reportagem, os deputados ainda precisavam analisar sugestões de alteração ao texto.

Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada, em dois turnos, pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.

Recessão

No pronunciamento à nação, o ministro da Fazenda também faz referência à recessão no Brasil que, segundo ele, é a pior da história.

“Os gastos públicos foram elevados muito além da arrecadação nos últimos anos. Para você ter uma ideia, só neste ano o nosso déficit será de R$ 170 bilhões. Ou seja, esse é o tamanho do prejuízo que tivemos que assumir. E isso já vinha ocorrendo em anos anteriores. O governo vinha se endividando e pagando juros muito altos para poder financiar essa conta”, afirmou Meirelles. De acordo com ele, a “inflação saiu do controle e está acima dos limites aceitáveis”.

Ele avaliou ainda que o “clima de insegurança tomou conta da economia”. “Os investidores cancelaram seus projetos. Com isso, milhões de pessoas perderam os seus empregos. Na sua casa, todos sabem que não podem se endividar para gastar mais do que ganham, continuamente. Com o governo acontece a mesma coisa. Temos que sair da crise e reverter esse quadro de recessão e de desemprego. É por isso que defendemos o equilíbrio das contas do país”, afirmou Meirelles.

PEC do teto

A PEC do teto de gastos públicos, se aprovada pelo Congresso Nacional, vai limitar o crescimento dos gastos ao índice de inflação registrado em 12 meses até junho do ano anterior – com vigência pelos próximos 20 anos.

A partir do décimo ano, porém, o presidente da República que estiver no poder poderá alterar o formato de correção das despesas públicas.

Críticos, porém, apontam que o teto coloca em risco a continuidade de ações sociais do governo, principalmente nas áreas de saúde e educação, cujos repasses nos últimos anos vinham crescendo bem acima da inflação. Nesta semana, entidades avaliaram que o setor de Saúde pode ter perdas bilionárias com a PEC do teto.

Autoridades do governo têm argumentado que não se pode comparar cenários, retrospectivos ou prospectivos (estimativas para os próximos anos), que mostram a diferença entre a aplicação do método da PEC com aquele ocorrido ou sua tendência.

O governo avalia que tanto o PIB como as receitas que servem de base de cálculo para os pisos teriam crescido ou crescerão de forma desigual. A visão da equipe econômica é que, sem a PEC do teto de gastos, haveria um crescimento econômico menor no futuro, o que faria também com que as receitas fossem mais baixas.

Rombo nas contas

Em razão do fraco resultado das contas públicas neste ano, a equipe econômica enviou ao Congresso – e conseguiu aprovar – a alteração da meta fiscal, que agora prevê um déficit de até R$ 170,5 bilhões em 2016 – o pior resultado da história, se confirmado. Para 2017, a proposta é admitir um rombo de até R$ 139 bilhões, também elevado para níveis históricos.

