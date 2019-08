Em pronunciamento, presidente Bolsonaro autoriza emprego das Forças Armadas na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento, nesta sexta-feita (23), sobre as queimadas registradas nos últimos dias na Amazônia e as medidas que o governo está tomando para resolver o problema. Ele anunciou que assinou um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) autorizando o emprego extensivo das forças armadas e outras agências aos estados que solicitarem, o que permitirá “conter o avanço das queimadas”.

O decreto vale para áreas de fronteira, terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e outras áreas da Amazônia Legal. O emprego dos militares será autorizado mediante pedido dos governadores de cada estado da região. A íntegra do documento, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, pode ser lida aqui.

Em pronunciamento em cadeia nacional de televisão, Bolsonaro destacou, porém, que para proteger a região não bastam apenas ações de fiscalização, comando e controle. Para ele, “é preciso dar oportunidade para que o povo se desenvolva com o restante do país”.

O presidente brasileiro disse, também, que o principal foco do governo é a “tolerância zero com a criminalidade” e que isso não será diferente “na questão ambiental” e que queimadas ocorrem todos os anos. Mesmo assim, disse que o governo “não está satisfeito com o que está assistindo”.

Ele finalizou dizendo que o governo é pautado pelo diálogo e respeito e que os incêndios não podem servir de pretexto para possíveis sanções internacionais.

