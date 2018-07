Em propaganda na internet, uma rede de lanchonetes “tirou sarro” das quedas do atacante brasileiro Neymar

O atacante brasileiro Neymar vem sendo alvo de críticas no Mundial de Seleções que está sendo disputado na Rússia, por conta das repetidas quedas após faltas recebidas e entradas mais ríspidas de seus marcadores. Esse fato também virou “memes” nas redes sociais.

Pois agora quem aproveitou para tirar sarro do camisa 10, com interesses comerciais, é a filial sul-africana da rede norte-americana de lanchonetes KFC, famosa em vários países por itens como o frango frito.

Nesta semana, a empresa disponibilizou na internet um novo vídeo, no qual as constantes idas do camisa 10 ao chão do gramado servem de principal fonte de inspiradora para a promoção de um dos pratos da KFC.

O material, com duração aproximada de um minuto, mostra um jogador “genérico”, de camisa vermelha e número 11, recebendo uma falta no meio de um campo de futebol não identificado. Ele sai rolando pelo gramado até alcançar a rua, por onde segue até um restaurante da rede. Só então ele se levanta e faz um pedido. Em seguida, o protagonista sai comendo um dos frangos mais famosos da rede.

Retrospecto

Em seu segundo Mundial de Seleções, Neymar já caiu mais de 30 vezes. Mas, com ou sem o tão questionado “cai-cai”, o atacante de 26 anos se destacou como o melhor em campo na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o México, na segunda-feira e fez o que o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo não fizeram nas oitavas-de-final por seus respectivos países: ele decidiu a partida.

A sua melhor exibição pela Seleção no torneio foi consideradas por muitos como fundamental para que a equipe avançasse na competição. No primeiro tempo, ele deu o ar da graça ao driblar dois adversários e obrigar o goleiro do México a salvar o gol, em uma grande defesa.

Já etapa complementar, ele marcou o primeiro gol, com presença certeira na área, e ainda teve participação decisiva, ao fazer a assistência no gol feito por Firmino. Caçado em campo, como em outros jogos, e em várias vezes com a anuência da arbitragem, ainda assim o jogador do PSG (Paris Saint-Germain) evitou reclamações. Ele gá tem um cartão amarelo e ficaria fora das quartas-de-final se fosse punido novamente dessa forma.

Ao mesmo tempo em que desequilibrava com dribles e boas arrancadas, Neymar voltava a rolar pelo gramado em divididas e faltas sofridas com alguma violência. Ao todo, sofreu 12 quedas no jogo desta segunda. Antes, na estreia, caiu sete vezes em campo. Depois, contra a Costa Rica, foram dez tombos. O número diminuiu bastante contra Sérvia – apenas cinco quedas.

