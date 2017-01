Em quase um ano, DMLU jÃ¡ retirou 133 toneladas de detritos da ecobarreira do arroio DilÃºvio

Ao menos 133 toneladas de detritos já foram retiradas da ecobarreira do arroio Dilúvio pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) desde a implantação do equipamento, no dia 30 de março do ano passado, no trecho entre as avenidas Borges de Medeiros e Beira-Rio, no bairro Praia de Belas, em Porto Aloegre.

Com isso, milhares de garrafas plásticas, sacos, madeiras, animais mortos, móveis e vegetação deixaram de poluir o Guaíba. O controle da ecobarreira é realizada pela empresa Safeweb, que custeou os 250 mil reais da instalação, coordenada pelo DEP (Departamento de Esgotos Pluviais) da Capital.

De acordo com o Código Municipal de Limpeza Urbana, descartar resíduos nas margens ou dentro de rios, córregos e arroios é considerado multa gravíssima, sujeita à multa de até R$ 5.623,48.

