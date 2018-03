Em quatro anos de Operação Lava-Jato, nenhum político do PSDB foi preso, apesar do grande número de investigados do partido

Às vésperas de completar quatro anos a primeira fase foi lançada em 17 de março de 2014, a Operação Lava-Jato continua enfrentando críticas por possível seletividade. Levantamento feito pelo jornal O DIA mostra que, até hoje, nenhum político do PSDB foi preso ou condenado, apesar de a legenda figurar em quarto lugar em número de investigados. Por coincidência, um inquérito a que respondia o senador tucano José Serra, foi arquivado por prescrição pela ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber na quinta-feira. A investigação tratava de denúncia de caixa dois.

Já o senador Aécio Neves, presidente do PSDB até dezembro, pode voltar ao mandato por votação dos colegas da Casa, após ser afastado pelo STF. O tucano foi denunciado pela Procuradoria-Regional da República por supostamente receber 2 milhões de reais da JBS como propina e atuar com o presidente Temer para impedir o andamento da Lava-Jato.

Para o cientista político Marcio Malta, da UFF, não há imparcialidade na operação. “O tratamento não é o mesmo, haja vista a empatia que o juiz federal Sérgio Moro, símbolo da Lava-Jato, mostra pelo PSDB. Além do ato público emblemático com Aécio, nas suas ações o magistrado demonstra o mesmo tipo de afinidade e aproximação pela sigla”, acusa.

O PT, que comandou o governo de 2003 a 2016, lidera em número de políticos condenados e investigados e tem seu principal representante, o ex-presidente Lula, à beira da prisão. Porém, em comparação ao MDB, partido de Temer, apresenta o mesmo número de investigados, que só possui 16,6% de condenados.

Professor da FGV Direito Rio, Michael Mohallem destacou que não se pode definir o PT como o ‘mais corrupto’. “É apenas uma evidência que foi o mais investigado. A corrupção não é ligada a nenhum partido, ela é sistêmica. Se houver a mesma profundidade na investigação dos demais acredito que o resultado vai ser o mesmo ou maior”, crê.

Ao rebater as críticas de falta de isenção na Lava-Jato, o delegado da Polícia Federal Igor Romário de Paula afirmou que “é natural que o PT seja o partido mais atingido pelas investigações, já que ficou mais de dez anos no poder.”

O especialista Marcio Malta rebate o argumento. “A Justiça não tem o mesmo vigor e clamor midiático em relação aos partidos, assim como a rapidez em tratar os casos. A PF algemar alguns políticos e outros não, por exemplo”, critica.

Já Mohallem ressalta o caso de Aécio. “Há uma proteção do Estado aos políticos, isso dificultou a prisão do senador, que tem foro privilegiado. Mas nesse processo a investigação chegou ao STF, e o Senado protegeu o colega da Casa.”

Questionado sobre a motivação desse possível favorecimento do PSDB, Malta é incisivo. “A Lava-Jato tem claramente uma fundamentação política. No decorrer das investigações, outros partidos acabaram sendo arrolados. Porém, há um ódio por parte dos setores da elite que age como um bloco para impedir qualquer transformação social no Brasil, como fez o PT.”

O cientista da FGV tem opinião mais branda. “É impossível o Ministério Público e a justiça darem conta de todos as investigações simultaneamente. Então escolhas têm que ser feitas, mas é difícil entender qual é o critério. Já que o partido da oposição teve seus casos acelerados, seria o momento de outros processos andarem com mais seletividade”, sugere Mohallem.

Deixe seu comentário: