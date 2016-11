Primeiro tempo: Santa Cruz 0 X 0 GrÃªmio

Dividido em duas frentes, o Grêmio joga esta noite, a partir das 19h30min contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife. A partida vale pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oitava colocação, o Tricolor ainda busca o G7 e pode encostar caso vença o já rebaixado Santa Cruz.

O tricolor viajou a Pernambuco com comissão técnica e jogadores reserva, uma vez que a atenção está voltada para a final da Copa do Brasil, na quarta-feira (30), na Arena, em Porto Alegre. O time de Renato Portaluppi, que nem estará em Recife, terá apenas um titular. Pedro Rocha enfrentará o Santa Cruz em razão de estar suspenso na Copa do Brasil. De resto, reforçam o time Miller Bolaños e Walace Reis, que já foram titulares na equipe. Henrique Almeida e Negueba seguem no ataque.

Já o time pernambucano apenas cumpre tabela contra o Grêmio e busca motivação para terminar de cabeça erguida a temporada de 2016. Já confirmado na série B do ano que vem, o Santa Cruz já se despede de alguns jogadores, entre eles, Keno, que vai para o Palmeiras. O time tem um desfalque. Com Jádson, suspenso e lesionado, o técnico Adriano Teixeira confirmou Derley na vaga. A ideia é manter a mesma pegada do empate em 3 a 3 contra o Atlético-MG, na última rodada.

Provável Santa Cruz: Tiago Cardoso; Vítor, Néris, Danny Morais, Roberto; Derley, João Paulo, Léo Moura; Arthur, Keno, Grafite.

Provável Tricolor: Leo; Wallace Oliveira, Thyere, Wallace Reis e Iago; Kaio, Guilherme Amorim, Negueba, Bolaños e Pedro Rocha; Henrique Almeida.

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Celso Luiz da Silva (trio mineiro).

