Em recuperação judicial, Avianca cancela voos internacionais

A Avianca informou nesta quinta-feira (17) que realizará o reembolso para os passageiros que compraram bilhetes de viagem para Santiago, no Chile, Miami e Nova York, nos Estados Unidos, em voos com saída de Guarulhos, São Paulo. A empresa, que se encontra em processo de recuperação judicial, anunciou o fim das operações para esses destinos a partir de 31 de março.

Os clientes podem optar ainda por tentar viajar por outras companhias. A empresa disse que entrará em contato com os clientes que compraram voos posteriores à data mencionada para resolver cada caso individualmente.

Apenas Bogotá permanece como destino internacional atendido pela Avianca. Em nota, a empresa anunciou que os outros destinos contemplados continuam em operação normal. “A empresa segue focada em garantir a sustentabilidade do negócio e em manter a excelência do atendimento, que está em seu DNA. Reforça que todos os demais 26 destinos estão preservados e que continua operando normalmente, com mais de 240 voos diários”, explicou.

Dívidas que somam quase R$ 500 milhões

Quarta maior companhia aérea do País, a Avianca tem dívidas que somam quase R$ 500 milhões, chegando a devolver em dezembro do ano passado duas aeronaves Airbus A330 para as empresas de arrendamento.

Na segunda-feira, o processo de recuperação judicial, que tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, foi suspenso após uma audiência de conciliação entre representantes da companhia aérea e arrendadores de aeronaves. Na ocasião, foi definida a suspensão das ações de reintegração de posse até o próximo dia 1º de fevereiro.

Até o dia 31 de janeiro, a empresa deve apresentar proposta para o pagamento de dívidas vencidas até essa data. Durante a audiência, a empresa também disse que realizará o pagamento das parcelas do leasing das aeronaves que vão vencer a partir de 1º de fevereiro.

Milhas

Apesar de surgir a dúvida sobre qual a quantia necessária de milhas para poder viajar, existem ocasiões em que as próprias companhias aéreas, em acordo com o seu programa de milhas, abrem uma oportunidade de resgatar com uma quantidade ainda mais inferior que o habitual. Sendo assim, basta estar atento e com saldo acumulado em conta para aproveitar essas oportunidades.

Saiba qual a quantidade mínima exigida dos principais programas de fidelidade para que você utilize no resgate de passagens aéreas.

1) Quantas milhas são necessárias para viajar?

Geralmente, a quantidade mínima para trocar por passagens aéreas em voos

nacionais é acima de 5 mil milhas. Para os voos internacionais, chega a ser acima

de 10 mil milhas.

Porém, não é exato, pois depende de cada programa de fidelidade, destino turístico, distância percorrida, enfim. Para saber realmente quanto você irá precisar para viajar, o ideal é que acesse a sua conta e faça a sua busca.

Uma grande opção que os programas de milhas oferecem é conciliar as milhas que você já possui com o dinheiro. Sendo assim, você completa o saldo de milhas com dinheiro fazendo com que consiga viajar para o destino turístico pretendido. Essa opção também é possível escolher dentro de sua conta pessoal no programa de fidelidade pelo qual está participando.

2) Quantas milhas são necessárias para viajar com a Gol?

A companhia aérea Gol oferece o seu programa de fidelidade Smiles Gol. Com ele, é possível resgatar milhas acumuladas por passagens aéreas para qualquer lugar do mundo.

É uma das mais procuradas para quem quer viajar a baixo custo (low cost). A quantidade de milhas exigidas para viajar pela Gol Linhas Aéreas é de 1.000 milhas. O prazo de validade das milhas é de 5 anos e também pode vendida ou transferida para os seus amigos, se assim desejar.

3) Quantas milhas são necessárias para viajar com a Azul?

No Tudo Azul, pode-se resgatar uma passagem aérea a partir de 5.000 pontos (quantidade mínima). Também é possível usar seus pontos na opção Pontos + R$, a partir 500 pontos e completar com dinheiro escolhendo o seu destino turístico.

4) Quantas milhas são necessárias para viajar com a Latam?

A LATAM Linhas Aéreas (antiga TAM) oferece a todos o programa de milhas Latam Fidelidade/Multiplus. Ao participar desse programa, há possibilidade de trocar os seus pontos por passagens aéreas voando de Latam e seus parceiros aéreos. É exigida a seguinte quantidade de milhas de acordo com a tarifa escolhida e categoria pelo qual você pertence:

1 – Voos Nacionais (Brasil) – Resgate Promo: Categorias LATAM e Gold: de 5 a 8 mil pontos;

Categorias Platinum, Black e Black Signature: de 5 a 8 mil pontos. Resgate Clássico: Categorias LATAM e Gold: de 8 a 10 mil pontos. Categorias Platinum, Black e Black Signature: de 8 a 10 mil pontos. Resgate Irrestrito: Categorias LATAM e Gold: de 11 a 35 mil pontos; Categorias Platinum, Black e Black Signature: de 11 a 15 mil pontos.

Deixe seu comentário: