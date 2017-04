Os Estados Unidos lançaram 59 mísseis sobre a Síria na noite desta quinta-feira (06) em retaliação ao ataque químico que matou pelo menos 80 pessoas, muitas delas crianças, na terça-feira (04), em uma cidade dominada por rebeldes opositores ao regime do ditador Bashar al-Assad.

O bombardeio foi ordenado pelo presidente Donald Trump da Flórida, onde ele se reunia com o presidente chinês Xi Jinping. O exército sírio confirmou que seis pessoas morreram no ataque, mas não especificou se as vítimas são civis ou militares. O comunicado oficial ainda disse que os mísseis “deixaram feridos e importantes danos materiais”.

“Assad sufocou homens, mulheres e crianças inocentes. Foi uma morte lenta e brutal para muitos. Até mesmo lindos bebês foram cruelmente assassinados nesse ataque bárbaro. Nenhum filho de Deus deveria jamais sofrer horror tão terrível”, disse Trump.

Ele afirmou ainda que é “interesse vital da segurança nacional dos EUA evitar e deter a propagação e o uso de armas químicas”. “Pedi a todas as nações civilizadas que se unissem a nós, buscando acabar com o massacre e o derramamento de sangue na Síria. Anos de tentativas anteriores de mudar o comportamento de Assad falharam, e falharam muito dramaticamente. Como resultado, a crise de refugiados continua a se aprofundar e a região continua a se desestabilizar, ameaçando os Estados Unidos e seus aliados”, prosseguiu.

Segundo o Pentágono, 59 mísseis Tomahawk foram lançados de dois navios de guerra americanos no mar Mediterrâneo e atingiram a base aérea de Al Shayrat, em Homs, destruindo caças sírios, munição, radares e outros equipamentos militares. A ação durou entre três e quatro minutos.

A Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad, condenou o ataque e disse que ele foi baseado em “pretextos inventados”. O Irã também condenou a ação. Um comunicado emitido pelo porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, diz que o ataque “reduziu a habilidade do governo sírio de usar armas químicas”. “O uso de armas químicas contra inocentes não será tolerado”, diz Davis.

Nenhum avião ou material militar da Rússia – que apoia o regime de Bashar al-Assad – foi atingido, de acordo com ele. Moscou teria sido avisada antes que o ataque tivesse início, por volta das 21h40min (horário de Brasília), 4h40min de sexta-feira na Síria, segundo o Pentágono. O secretário de Estado, Rex Tillerson, no entanto, disse que não houve contato.

“Com tantos Tomahawks voando, não queríamos atingir nenhuma aeronave russa”, disse um funcionário da Defesa ao The New York Times, sob anonimato. Segundo Tillerson, a Rússia fracassou ao não evitar os ataques químicos.

A base aérea bombardeada na noite de quinta era usada pelo regime sírio para estocar armas químicas até 2013, quando um acordo foi alcançado por Rússia e EUA para que o governo se desfizesse de seu arsenal declarado. Davis disse não poder confirmar se ainda havia agentes químicos no local, mas afirmou que o ataque foi calculado “com cuidado” para não atingir esse tipo de arma.

