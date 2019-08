Em retaliação, partido de Bolsonaro tira Alexandre Frota da vice-liderança

Crítico de Jair Bolsonaro e alvo de dois pedidos de expulsão do PSL, um feito pelo senador Major Olímpio (PSL-SP) e outro pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), Alexandre Frota (PSL-SP) sofreu retaliações partidárias.

O deputado foi tirado da vice-liderança do PSL e da comissão que debate a reforma tributária na Câmara Federal. A sigla também rifou dirigentes indicados por ele ao comando do PSL de Cotia (SP).

Frota afirmou que não vai recorrer das punições. Caberá ao Conselho de Ética do partido analisar os pedidos de expulsão, mas nem Carla, que fez a queixa, sabe quem vai analisar a sua denúncia. “Tentei achar essa informação e não consegui”, disse a parlamentar.

Cabo eleitoral dos mais dedicados ao presidente Jair Bolsonaro no ano passado, Frota, eleito por São Paulo, tem demonstrado estar cada vez mais alinhado ao PSDB, segundo Carla. Na madrugada de quarta-feira (07), Frota não votou a favor da reforma da Previdência em segundo turno. A proposta foi aprovada por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. O único deputado presente que marcou “abstenção” foi Frota.

Filiado à sigla desde março do ano passado, Frota viveu uma “lua de mel” com os colegas antes de começar a criticar publicamente as ações do governo e a postura da bancada do PSL no Congresso. Sua chegada ao partido, por exemplo, foi precedida por um convite público de Bolsonaro, em tom de brincadeira, para que ele ocupasse um ministério.

“Olá, Frota. Parabéns, felicidades, tá ok? Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou?”, disse o então pré-candidato à Presidência da República em um vídeo publicado pelo próprio Frota em março de 2018.

A relação com o ministro Paulo Guedes (Economia) também foi de harmonia durante a tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Frota se empenhou para mobilizar parlamentares a favor da reforma, virar votos e tentar blindar Guedes de críticas. O comportamento dele foi elogiado pelo ministro e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

As trocas públicas de afeto, no entanto, minguaram recentemente. Frota passou a criticar Bolsonaro por atitudes das quais discorda, entre elas a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Sobre esse tema, o ator publicou uma carta aberta direcionada ao presidente, finalizada com a frase “o Brasil está acima de tudo, inclusive dos benefícios familiares e das ambições pessoais”.

